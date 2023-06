Într-un comunicat postat pe site-ul oficial al clubului, Real Madrid anunță că a ajuns la un acord cu Eden Hazard pentru rezilierea contractului.

Belgianul mai avea un an de contract cu Real Madrid și a spus în repetate rânduri că își dorește să își ducă înțelegerea la bun sfârșit. Totuși, presa din Spania a scris azi că formația de pe Santiago Bernabeu va face tot posibilul pentru a scăpa de Hazard, informație confirmată în această seară.

Astfel, Eden Hazard rămâne liber de contract și va trebui să își găsească un nou club în această vară.

Hazard a fost adus ca o adevărată vedetă de Real Madrid, în 2019, de la Chelsea, pentru 115 milioane de euro, însă starul belgian nu s-a ridicat niciodată la înălțimea așteptărilor. Afectat adesea de probleme medicale, mijlocașul a strâns 76 de meciuri și a marcat 7 goluri în cele patru sezoane petrecute în capitala Spaniei.

În acest sezon, Hazard a strâns doar 392 de minute la Real Madrid - 10 meciuri, un gol și două pase decisive.

Eden Hazard devine astfel al treilea jucător care pleacă oficial de la Real Madrid în această vară, după Marco Asensio și Mariano Diaz.

???? Official: Eden Hazard leaves Real Madrid! Contract terminated by mutual agreement.

“Real Madrid C. F. and Eden Hazard have reached an agreement by which the player is disassociated from the club as of June 30, 2023”, club announces. #Hazard pic.twitter.com/0moZaBUQzK