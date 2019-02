Simona Halep, prima reactie dupa victoria superba cu Siniakova! "A fost un meci dificil" Ce a spus de fanii romani!

Simona Halep a egalat scorul in disputa Cehia - Romania din Fed Cup.

Simona Halep, racheta numarul 1 a Romaniei, a adus primul punct pentru tabara tricolora dupa ce a invins-o in minimult de seturi pe Katerina Siniakova, locul 44 WTA, scor 6-4, 6-0, la capatul unui meci care a durat o ora si 13 minute de joc.

Astfel, dupa prima zi la Ostrava, scorul intre Cehia si Romania este egal, 1-1, asta dupa ce Mihaela Buzarnescu a cedat in fata Karolinei Pliskova, locul 5 WTA, scor 1-6, 4-6, dupa o ora si 26 de minute de joc.

Simona a vorbit dupa meci despre victoria obtinuta cu Siniakova, dar si despre meciul de maine cu Pliskova.

"A fost un meci dificil, a fost o atmosfera incredibila chiar daca am jucat in deplasare, am jucat destul de bine. Am jucat ceea ce a trebuit, de asta am castigat in doua seturi, am avut mai multa incredere in acest set secund. Este dificil cand joci cu ea (n.r. Pliskova), este o jucatoare puternica, este greu sa returnezi, o sa fac tot ce pot sa castig meciul, ea are un mic avantaj. Au fost mai galagiosi romanii din tribun, le multumesc ca au venit si sper sa faca o atmosfera deosebita si maine", a spus Halep la Telekom Sport.

Duminica, de la ora 14.00, vor avea loc meciurile: Karolina Pliskova - Simona Halep; Katerina Siniakova - Mihaela Buzarnescu. Partida de dublu va avea loc dupa meciurile de simplu, asta doar daca va fi cazul si este nevoie de meci decisiv. Astfel se vor intalni Katerina Siniakova/Barbora Krejcikova si Irina Begu/Monica Niculescu.