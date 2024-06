Naționala Italiei a înregistrat o victorie (2-1 vs. Albania), un eșec (0-1 vs. Spania) și un rezultat de egalitate (1-1 vs. Croația) și a depășit faza grupelor de la EURO 2024. Reprezentativa o va întâlni în optimi pe Elveția (sâmbătă, 29 iunie, 19:00).

Unul dintre jucătorii care au impresionat la naționala Italiei a fost Riccardo Calafiori (22 de ani), fundașul central de la Bologna care este cotat de site-urile de specialitate la 30 de milioane de euro.

Real Madrid vrea să dea lovitura pe piața transferurilor: 40.000.000€ pentru fotbalistul care face furori la EURO 2024

Conform Fichajes, Real Madrid a pus ochii pe stoperul născut la Roma. E pe lista principalului Carlo Ancelotti, iar patronul Florentino Perez va fi nevoit să scoată 40 de milioane de euro din buzunare pentru serviciile lui Riccardo Calafiori.

”Această sumă ar putea deveni și mai mare ca urmare a rezultatelor Italiei și, implicit, ale lui Calafiori de la Campionatul European din Germania”, au mai informat jurnaliștii publicației anterior menționate.

Cifrele lui Riccardo Calafiori

Produs de academia lui AS Roma, Riccardo Calafiori a fost legitimat la prima echipă a Romei, la Genoa, la FC Basele, iar din august 2023 activează la Bologna.

Basel: 38 de meciuri, 1 gol, 3 assist-uri

Bologna: 33 de meciuri, 2 goluri, 5 assist-uri

Roma: 18 meciuri, 1 gol, 3 assist-uri

Genoa: 3 meciuri, 0 goluri, 0 assist-uri

Lotul Italiei pentru EURO 2024

PORTARI: Gianluigi Donnarumma (Paris), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham)

FUNDAȘI: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma)

MIJLOCAȘI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma)

ATACANȚI: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)