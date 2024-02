Real Madrid i-a pregătit un bonus uriaș lui Kylian Mbappe

Chiar dacă parizienii i-au propus prelungirea actualului contract, se pare că atacantul francez a luat decizia de a se transfera la Real Madrid, club care îl „vânează” de ceva timp pe starul de la Paris.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională în ultima perioadă, Mbappe ar urma să anunțe în mod oficial decizia luată în următoarele zile.

Real Madrid a făcut deja pași serioși pentru transferul lui Mbappe și este gata să-i ofere atacantului un bonus uriaș la semnătură. Chiar dacă se va transfera gratis, fosta campioană a Europei îi va oferi o ”primă de instalare” în valoare de 150 de milioane de euro, scrie publicația talkSPORT.

Mbappe este și în acest sezon cel mai eficient jucător al lui PSG. A reușit să marcheze de 29 de ori în 28 de partide pentru campioana Franței, cifră la care se adaugă și șapte assist-uri, în toate competițiile.

Site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de 180 de milioane de euro.

???? Kylian Mbappé would be getting an estimated €150m signing-on fee from Real Madrid if he joins this summer.

