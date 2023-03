Jucătorul a marcat de patru ori într-un meci împotriva lui Atletico Madrid, meci pe care galacticii l-au câștigat cu scorul de 5-0.

Revenit la o echipă de o săptămână, după o accidentare care l-a ținut departe de teren pentru o perioadă mai lungă, Enzo Alves a bifat șapte goluri în ultimele două meciuri, ajungând la 32 în acest sezon.

Fiul lui Marcelo a ajuns la academia de copii a celor de la Real Madrid în vara lui 2017, iar de atunci are 105 goluri în 100 de meciuri jucate pentru galactici.

În decembrie 2022, Enzo Vieira a semnat primul contract de profesionist cu Real Madrid, pe o durată de trei ani: "Primul meu contract cu cel mai bun club din lume. Foarte fericit!".

