Reacție vehementă la TV în Spania: "Dați-l afară pe Bale acum! A râs de noi, e lipsit de respect"

Autor al unui gol splendid din lovitură liberă, Bale s-a aflat pe prima pagină a ziarelor din Spania în ultimele zile, după ce a ratat meciul lui Real Madrid cu Barcelona (0-4) din cauza unei accidentări la spate.

În ciuda problemelor medicale acuzate, Bale a fost văzut la câteva zile distanță antrenându-se normal alături de naționala Țării Galilor, motiv pentru care ziariștii de la Marca au titrat ironic: "Acum nu te mai doare?". Mai mult, spaniolii l-au numit "parazit" pe fotbalistul pentru care Real a plătit 101 milioane de euro în 2013 și a jucat în doar cinci meciuri din acest sezon.

După prestația excelentă din meciul cu Austria, Cristobal Soria, un analist TV din Spania, a avut o reacție extrem de dură la adresa lui Gareth Bale, considerând că galezul "râde" de Real Madrid și trebuie dat afară imediat de club, chiar dacă înțelegerea sa expiră în luna iunie a acestui an.

"Își bate joc de club! Iar voi încercați să îmi explicați... ce să-mi explicați? Trebuie să plece! Trebuie dat afară! Cum adică să plece în iunie? Va continua să fie lipsit de respect față de emblema Realului și față de club, iar voi vreți să așteptați până în iunie? Dumnezeule! Cum adică nu poate să-l dea afară? Unde scrie că nu poate fi dat afară? Arată-mi! Trebuie dat afară ca să nu mai râdă de noi", a spus Cristobal Soria, în studioul El Chiringuito, citat de Wales Online.

Cristobal Soria has called for Real Madrid to immediately fire Gareth Bale after he scored two goals for Wales last night. pic.twitter.com/UHrf4ZZGmT