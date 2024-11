După ce s-a zvonit că Napoli are prima șansă pentru transferul internaționlului român, se pare că Barcelona a intrat puternic ”pe fir”.



Deco, directorul sportiv al catalanilor, a avut o întâlnire cu agenții lui Pedri în vederea prelungirii actualului contract, dar acesta nu a fost singurul subiect de discuție între cele două părți.



Andrei Rațiu, dorit de FC Barcelona



Mundo Deportivo, publicație catalană, foarte apropiată de clubul blaugrana, a dezvăluit că Deco s-a arătat interesat și de situația lui Andrei Rațiu, impresariat de aceeași firmă ca Pedri.



Recent, spaniolii au dezvăluit că fundașul dreapta are o clauză de reziliere în valoare de 25 de milioane de euro în contractul său cu Rayo Vallecano, dar Barcelona speră să-i convingă pe aceștia să renunțe la Rațiu pentru un preț mai mic.



Dacă transferul s-ar face în schimbul sumei de 25 de milioane de euro, atunci Rațiu ar deveni, la egalitate cu Radu Drăgușin, cel mai scump fotbalist român din istorie.



Gică Craioveanu: "Andrei Rațiu poate fi vândut pentru 25 de milioane de euro. Nu mi se pare o sumă exagerată"



Gică Craioveanu, care a petrecut nu mai puțin de 12 ani în fotbalul spaniol la Real Sociedad, Villarreal sau Getafe, se declară încântat de creșterea fotbalului românesc din ultima perioadă și susține că Rațiu poate fi vândut fără probleme pentru suma de 25 de milioane de euro.



"25 de milioane de euro pentru Rațiu? Ținând cont de Campionatul European făcut, de începutul de sezon în care a plecat foarte bine, de ce nu? Se plătesc 50-70 de milioane pe jucători care au mușchi, iar când le dai mingiuța nu prea știu ce să facă cu ea, îi cam sperie. Îmi place foarte mult de Sonic pentru că are ambiție, are atitudine foarte bună, intră în combinații - ceea ce nu e ușor pentru un fotbalist lateral - centrează foarte bine din viteză, deci are condiții și nu mi se pare o sumă exagerată pentru Sonic, 25 de milioane, ținând cont de sumele incredibile care se plătesc în fotbalul actual.



Nu cred că Rațiu are nevoie de sfaturi. Eu cred că are nevoie să aibă pe cineva care să-l motiveze. La el va depinde foarte mult anturajul. De multe ori pentru noi, fotbaliștii, anturajul este nociv", a spus Gică Craioveanu, într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro.