Jude Bellingham, în centrul unui scandal de proporții. Ce pedeapsă riscă după ce a înjurat arbitrul

Mijlocașul britanic a părut destul de tensionat pe tot parcursul meciului, iar în cele din urmă a fost sancţionat în minutul 81 cu un cartonaş galben.

Furios după un duel cu Jose Gragera, englezul a cerut în zadar un cartonaş galben pentru adversarul său, însă el a fost cel sancţionat pentru proteste, motiv pentru care a fost filmat în timp ce insulta arbitrul.

Potrivit Mundo Deportivo, imaginile surprinse de televiziuni arată cum Jude Bellingham i-a strigat „Eşti un rahat”, cuvinte pe care arbitrul nu le-a auzit. Cazul ar putea ajunge anchetat de comisiile abilitate, iar jucătorul ar putea fi suspendat pentru mai multe etape.

Jude Bellingham to the referee: "You are a piece of shit."pic.twitter.com/fda5jzkOW8