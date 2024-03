Joao Cancelo a decis! Unde vrea să joace din sezonul următor

Campioana Europei ar vrea să obțină 40 de milioane de euro în schimbul fundașului dreapta, sumă care ar putea fi cam greu de plătit pentru Barcelona, având în vedere problemele financiare cu care se confruntă clubul.

Într-un interviu acordat pentru publicația italiană Gazzetta dello Sport, Cancelo a recunoscut că și-ar dori să rămână la Barcelona.

Acum, agentul său, Jorge Mendes, lucrează pentru a obține un acord cu Manchester city în privința unui transfer definitiv, scrie jurnalistul Nicolo Schira, pe contul său de Twitter.

