Angel Di Maria, nou venit la Juventus Torino, a primit o suspendare pentru două meciuri deoarece a lovit un adversar, la meciul cu Monza, în înfrângerea umilitoare de duminică (0-1).

Di Maria a fost eliminat cu cinci minute înainte de pauză pentru o ciocnire violentă cu fundaşul lui Monza, Armando Izzo, când cele două echipe erau la egalitate. Jucătorul de 34 de ani va rata meciul cu Bologna şi deplasarea pe San Siro, pentru confruntarea cu AC Milan.

