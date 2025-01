La Liga a retras oficial dreptul jucătorului spaniol de a evolua pentru clubul catalan, invocând neîndeplinirea condițiilor financiare necesare. Echipa nu a reușit să își ajusteze suficient bugetul pentru a garanta locul lui Olmo în lot.



Internaționalul spaniol avea dreptul de a juca pentru Barcelona până la finalul anului 2024, beneficiind de o excepție ce permite cluburilor să înlocuiască jucătorii care lipsesc perioade lungi din cauza accidentărilor.

Această excepție, legată de reducerea salarială a lui Christensen, a oferit temporar o soluție pentru includerea lui Olmo, însă perioada acordată s-a încheiat, iar clubul nu a găsit o rezolvare permanentă.



În încercarea de a prelungi șederea lui Dani Olmo până la iunie 2025, FC Barcelona a apelat la toate căile legale, însă fără succes.

Clubul a solicitat recent federației spaniole eliberarea unor noi licențe pentru Olmo și Pau Víctor, sperând să câștige timp pentru a-și reglementa problemele financiare.



Hansi Flick: "Nu sunt mulțumit de situație"



Hansi Flick, antrenorul echipei catalane, a abordat această situație delicată în conferința de presă premergătoare meciului din Copa del Rey împotriva lui Barbastro. Deși germanul a evitat să intre în detalii despre acest subiect, și-a exprimat sprijinul față de club și față de jucători. Flick a declarat că este în contact permanent cu președintele clubului și că are încredere în faptul că se vor găsi soluții pentru această problemă.



Cu toate acestea, Flick nu și-a ascuns nemulțumirea față de această situație. Germanul a recunoscut că neclaritățile legate de înregistrările lui Dani Olmo și Pau Víctor afectează moralul echipei și al jucătorilor în cauză. Cu toate acestea, tehnicianul german a încercat să mențină un ton optimist, reasigurând că atât Olmo, cât și Víctor sunt pregătiți să joace și că ceea ce a văzut la antrenamente i-a dat încredere în performanțele lor viitoare.



„Nu sunt mulțumit de situație, la fel ca și jucătorii, dar trebuie să acceptăm lucrurile așa cum sunt. Am încredere în club și în ceea ce se întreprinde pentru a rezolva această problemă. Sunt optimist, dar nu putem face altceva decât să așteptăm”, a declarat Flick.



"Dani Olmo e gata să joace"



„Nu vreau să vorbesc despre acest subiect, pentru că nu este treaba mea. Rolul meu este să pregătesc echipa pentru meci. Sunt însă în contact cu președintele, am discutat astăzi cu el și am încredere în club. Fiecare își face treaba. Treaba mea este să pregătesc echipa pentru joc. Ei (n.r - Olmo și Pau Victor) sunt gata să joace. Ce am văzut la antrenamente este imbucurător. Nu am niciun dubiu că pot juca”, a continuat Flick.



Barcelona se întoarce pe teren sâmbătă, 4 ianuarie, de la ora 22:00. Formația catalană va face deplasarea în provincia Huesca, unde se vor duela cu formația din Liga 3 spaniolă Barbastro, în Cupa Regelui.