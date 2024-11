Deși catalanii au condus cu 2-0 până în minutul 84, finalul partidei a adus o prăbușire neașteptată, cu două goluri încasate rapid și două puncte importante în lupta pentru titlu pierdute la fel de rapid.



Hansi Flick a luat foc după Celta Vigo - Barcelona 2-2



După remiza dezamăgitoare, antrenorul Barcelonei, Hansi Flick, a apărut vizibil iritat la conferința de presă, unde a criticat întreaga prestație a echipei sale.



„Nu au fost doar ultimele 10 minute. A fost tot jocul. Am făcut un meci foarte prost. Am greșit mult, mai ales în prima repriză, și nu am controlat mingea. N-am jucat fotbalul cu care suntem obișnuiți. Am avut noroc să plecăm cu un punct, dar asta nu este suficient pentru noi”, a declarat Flick.



Barcelona a rămas în inferioritate numerică în minutul 82, după eliminarea lui Casado, însă Flick a expicat că problemele echipei au fost evidente pe tot parcursul meciului.



„Nu putem da vina doar pe Casado sau pe greșeala lui Koundé la primul gol. Toată echipa este responsabilă. Dacă joci doar la 80% sau 85%, nu poți câștiga. Trebuie să muncim mai mult pentru a reveni la nivelul nostru obișnuit”, a adăugat Flick.



Celta Vigo, o echipă greu de învins



Antrenorul german a recunoscut meritele adversarilor și a menționat condițiile dificile de joc.



„Celta Vigo este o echipă cu o mentalitate puternică. A fost și vânt, dar asta nu este o scuză. Uneori, un centimetru poate face diferența, dar adevărata problemă a fost lipsa noastră de concentrare”, a spus Flick.



Această remiză vine după înfrângerea din etapa precedentă, 0-1 cu Real Sociedad, și pune presiune pe catalani, care se află în mijlocul unei crize de rezultate.



Barcelona are acum două meciuri consecutive fără victorie în La Liga și speră să își redreseze forma în următoarea partidă, contra lui Brest, programată marți, în Champions League.



Cele două formații își vor da întâlnire pe "Estadi Olímpic Lluís Companys" din Barcelona, marți, 26 octombrie, nu mai devreme de ora 22:00.