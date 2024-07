FC Barcelona pregătește transferul verii: ”Săptămâna următoare”

Până atunci, catalanii vor pleca în cantonament în Statele Unite ale Americii, unde vor disputa trei jocuri de pregătire împotriva lui Manchester City (31 iulie, 02:00), Real Madrid (4 august, 02:00) și AC Milan (7 august, 02:30).

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, scrie pe rețelele social media faptul că FC Barcelona pregătește intensiv transferul lui Nico Williams, care a făcut furori la Campionatul European din 2024 (transmis la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO).

”Barca e focusată pe Nico Williams pe care-l consideră o țintă de top. Continuă negocierile cu anturajul jucătorului. Barca vrea să avanseze negocierile săptămâna următoare”, punctează italianul pe contul său oficial de Twitter/X.

???????? Barça considered Amadou Onana among targets but they won’t send any bid he’s close to Aston Villa.

The reason is clear: Barça are completely focused on Nico Williams as top target.

Talks continue with player’s camp and Barça want to advance on Nico deal from next week. pic.twitter.com/Kr3pBMHsk4