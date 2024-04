FC Barcelona poate da lovitura! Joao Felix a dezvăluit cine ar putea să-i ia locul lui Messi: "I-ar plăcea să poarte numărul 10"

Portughezul a dezvăluit că Bernardo Silva l-ar fi întrebat despre viața din Barcelona, lăsând de înțeles că ar fi interesat de un posibil transfer în La Liga.

"Dacă aș fi director sportiv pentru o zi, l-aș aduce pe Bernardo Silva, fără îndoială. Ai văzut cum joacă? Este și mai bun ca om. Este din generația lui Cancelo. Rezistă până la 35-36 de ani.

Cumnata sa este aici, m-a întrebat despre cum merg lucrurile prin Barcelona, despre vreme, despre taxe. I-am spus că este ok să vină.

Nu cred că Manchester City se va lăsa ușor. Pentru 50 de milioane de euro l-aș aduce. Și pentru 60-70 de milioane. Merită fiecare ban. I-ar plăcea să poarte numărul 10. Este un număr foarte important pentru club, nu-l poți da oricui", a declarat Joao Felix.

