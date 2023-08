E gata! Real Madrid are un nou portar după accidentarea lui Courtois

În timpului unui antrenament din această săptămână, Thibaut Courtois a suferit o accidentare și a fost diagnosticat cu ruptură de ligament încrucișat antrior, astfel că va lipsi de pe teren cel puțin 6 luni.

Real Madrid s-a mișcat rapid și a rezolvat transferul lui Kepa Arrizabalaga (28 de ani), portarul de la Chelsea. Spaniolul va fi împrumutat pentru un sezon, după ce cluburile au ajuns la un acord verbal, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Real Madrid nu va avea opțiunea de a-l transfera definitiv pe Kepa. Cel mai probabil, spaniolul va reprezenta varianta principală din poarta madrilenilor până în momentul în care Courtois va fi din nou apt.

Kepa a fost dorit în această vară și de Bayern Munchen, însă internaționalul spaniol a preferat Madrid: "A spus imediat da celor de la Real", susține sursa citată.

În vârstă de 28 de ani, Kepa deține în continuare recordul pentru cel mai scump portar din istoria fotbalului. Spaniolul a fost cumpărat de Chelsea, în 2018, de la Athletic Bilbao, pentru 80 de milioane de euro, iar între buturile londonezilor a strâns 163 de partide, în 59 dintre ele reușind să își mențină poarta intactă.

În sezonul trecut, Kepa Arrizabalaga a evoluat constant: 39 de partide, 45 de goluri încasate, 12 meciuri fără gol primit.

Astfel, în acest start de sezon, Real Madrid se va baza pe Kepa și pe rezerva Andriy Lunin, un ucrainean în vârstă de 24 de ani.

