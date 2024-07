E gata! Ce se întâmplă cu situația lui Sergi Roberto la FC Barcelona

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a anunțat pe rețelele social media faptul că Sergi Roberto se va despărți în această vară de FC Barcelona, după ce a evoluat pentru prima echipă a catalanilor timp de 11 ani.

Italianul informează însă pe platforma Twitter/X faptul că Sergi Roberto nu și-a găsit încă echipă și că explorează posibile variante din Marea Britanie și Italia.

???????????? Sergi Roberto and Barça are still expected to part ways this summer.

No agreement in place between Sergi and any other club so far, but exploring options after several approaches.

Sergi, currently free agent — interest from UK as @gbsans reports and also Italy. pic.twitter.com/n7EQ3OFewt