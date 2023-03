Diego Simeone semnează! Ce salariu va avea antrenorul argentinian

Antrenorul argentinian s-a înțeles pentru un nou contract cu gruparea de pe Wanda Metropolitano, valabil până în 2024, scrie Transfer News Live, care citează El Periodico.

Pentru a rămâne la Atletico pentru cel puțin încă un sezon, Simeone a decis să-și reducă salariul considerabil.

Sud-americanul avea un salariu de 20 de milioane de euro pe an și ar urma să încaseze 16,5 milioane, pentru a ajuta clubul, care trece printr-o situație delicată din punct de vedere financiar.

Zvonurile cum că Diego Simeone ar urma să plece de la Atletico Madrid au apărut după ce echipa a fost eliminată direct din Liga Campionilor. Gruparea de pe Wanda Metropolitano a fost eliminată și din Cupa Spaniei, astfel că a rămas implicată doar în lupta pentru locurile de Champions League din La Liga.

???? Diego Simeone has agreed to lower his salary at Atlético Madrid from €20m-a-year to €16.5m as the club are in a financially difficult moment.

He will stay at Atlético until at least 2024.

(Source: @ElPeriodico_Esp) pic.twitter.com/gjOBDRlm8R