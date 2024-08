Clauză nebună la Real Madrid: clubul trebuie să plătească 35.000 de euro pentru fiecare gol!

Endrick (18 ani), puștiul-minune transferat de Real Madrid de la Palmeiras, a debutat cu gol în La Liga chiar dacă a fost trimis în teren în ultimele minute ale jocului cu Real Valladolid.

Carlo Ancelotti l-a aruncat pe brazilian în joc în minutul 86, iar acesta a marcat golul de 3-0 în minutul 90+6 și a închis tabela.

Transferat de Real Madrid pentru 47,5 milioane de euro de la Palmeiras, Endrick poate fi mult mai ”scump” decât ar fi crezut fanii de pe ”Santiago Bernabeu”. Totul se datorează unei clauze din contractul pus la punct de cele două cluburi.

Publicația braziliană Globo scrie că Real Madrid trebuie să plătească suma de 35.000 de euro către Palmeiras pentru fiecare gol marcat de Endrick în tricoul campioanei Europei!

