Ce surpriză! Mats Hummels și-a găsit echipă

Experimentatul fundaș central și-a încheiat contractul cu Borussia Dortmund după ce în sezonul precedent a reușit să ajungă până în finala UEFA Champions League cu echipa lui Edin Terzic.

În această vară, Hummels a fost liber de contract, dar nu a dus lipsă de oferte. Real Sociedad a pus ochii pe fundașul german, iar în prezent cele două părți sunt în negocieri avansate, scrie publicația The Athletic.

Bascii i-au pus fundașului ”pe masă” un contract valabil pentru un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă unul dacă evoluțiile sale în La Liga vor fi convingătoare.

