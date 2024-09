Ce se întâmplă cu starul de 180.000.000€ de la Real Madrid

Accidentat, Jude Bellingham a lipsit de la ultimele trei jocuri ale lui Real Madrid și a ratat și convocarea la echipa națională de fotbal a Angliei în ”dubla” din Nations League cu Finlanda și Irlanda.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media faptul că Jude Bellingham, alături de alți doi fotbaliști de la gruparea ”blanco” - Eder Militao și Aurelien Tchouameni - s-au recuperat din accidentări.

”Staff-ul lui Real Madrid va decide cum vor manageria situația acestora împotriva lui Real Sociedad”, a mai punctat Fabrizio Romano pe contul său oficial de pe platforma Twitter/X.

În acest sens, rămâne de văzut dacă cei trei vor fi folosiți împotriva lui Real Sociedad sau dacă antrenorul Carlo Ancelotti va miza pe ei în Champions League (vs. Stuttgart, 17 septembrie, 22:00).

????⚪️ Jude Bellingham, Éder Militão and Aurélien Tchouaméni have all recovered from their injures.

Real Madrid staff will decide how to manage them vs Real Sociedad, as Marca reports. pic.twitter.com/VYpsOaBmwg