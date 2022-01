Anthony Martial a plecat de la Manchester United! Francezul este la Sevilla și urmează să semneze contractul 

Manchester United a renunțat la serviciile lui Anthony Martial (26 ani) și va juca sub formă de împrumut pentru Sevilla până la finalul sezonului.

Atacantul francez a ajuns deja în Sevilla și este așteptat să semneze contractul cu echipa spaniola.

Confirmed. Anthony Martial’s now landed in Sevilla to complete his loan move approved by Man Utd. ????⚪️???? #MUFC #Sevilla@jmolivacope ⤵️????pic.twitter.com/QnJqE6ZCQ9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2022

Martial vs Rangnick

Anthony Martial a avut un schimb de idei cu Ralf Rangnick. Antrenorul german a motivat că nu l-a inclus în lot pentru meciul din campionat cu Aston Villa, 2-2, pentru că nu poate apela la un fotbalist care nu își dorește să evolueze pentru Manchester United.

Însă, atacantul a dezmințit spusele tehnicianului și a precizat că de 7 ani, de când se află pe Old Trafford, a dat totul pentru „diavolii roșii” și pentru fanii lui United.

„Niciodată nu voi refuza să joc pentru Manchester United. Sunt aici de 7 ani și mereu am respectat și voi respecta clubul și fanii”, a postat Anthony Martial pe contul oficial de Instagram.

Astfel, în tricoul Sevillei, francezul are șansa să le demonstreze celor din conducerea lui United că s-au înșelat când l-au cedat sub formă de împrumut. De asemenea, când se va întoarce pe Old Trafford în vară, sunt șanse foarte mari ca Rangnick să nu mai fie antrenorul britanicilor. Contractul acestuia este valabil până în iunie 2022, urmând ca următorii 2 ani să îi petreacă în cadrul clubului pe postul de consultant.

În prezent, elevii lui Julen Lopetegui se află pe locul secund în La Liga, cu 46 de puncte, după 22 de etape, cu 4 puncte mai puțin decât liderul Real Madrid. Iar în șaisprezecimile Europa League o vor întâlni pe Dinamo Zagreb.