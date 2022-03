Ambiție sau resemnare? Pariuri pentru FC Argeș – FCSB, meciul zilei în Liga 1 (P)

Încearcă-ți norocul la Kino Grecia, una dintre cele mai profitabile loterii europene! Click aici pentru sfaturi și strategii!

FCSB, din rău în mai rău

FCSB are un sezon destul de bun. A avut o serie de 21 de meciuri fără înfrângere și ocupă confortabil locul secund în clasament.

Singurul obiectiv important, titlul, pare însă ratat.

Trupa lui Petrea a scăzut vizibil în ultimele etape, stingându-se sub ochii spectatorilor și provocând reacția radicală a patronului Becali.

Acesta a declarat că va începe o curățenie generală la echipă și că va merge în cantonament pentru a le arăta jucătorilor cine este șeful, în special lui Tănase și Florinel Coman.

Evident, aceste lucruri nu sunt benefice, iar atmosfera de teroare nu va duce la niște rezultate prea bune.

Adevărul este că patronul echipei are motive să fie supărat. De la plecarea lui Edi Iordănescu (pe care chiar Becali a provocat-o), FCSB a părut că, treptat, se pierde.

Meciurile au devenit tot mai echilibrate iar defensiva tot mai șubredă.

În anul calendaristic 2022, FCSB a primit minim 2 goluri de la: CFR Cluj, FC U Craiova 1948, Chindia Târgoviște și Farul Constanța. Un mare semn de întrebare referitor la organizare și la calitatea defensivei.

Practic, singurele victorii facile au venit cu Dinamo București și Academica Clinceni, trupe aproape de falimentul sportiv (și nu numai).

Distanța până la CFR a ajuns la 11 puncte, greu de recuperat chiar și după înjumătățire.

Astfel, o victorie aici devine vitală. Alte puncte ratate ar însemna un play-off cu valențe insurmontabile.

FC Argeș, obiectiv clar: victoria!

FC Argeș este într-o luptă foarte strânsă pentru un loc de play-off. Momentan, gazdele sunt primele sub linie, având 3 puncte sub Farul Constanța și 4 sub Botoșani.

Astfel, aici au mare nevoie de victorie, sau măcar de un punct, iar apoi să forțeze succesul în deplasarea de la Botoșani.

Forma “violeților” este destul de bună, având doar o înfrângere în acest an calendaristic, 0-1 la FC U Craiova 1948.

În ultimele 5 etape sunt neînvinși, iar jocul a arătat pe alocuri destul de organizat. Au câștigat 1-0 la Farul, succes vital, iar etapa trecută au remizat 0-0 cu Voluntari, meci destul de echilibrat.

Partida are o miză foarte mare pentru ambele echipe. FCSB joacă din ce în ce mai slab, iar înfrângerea 0-2 cu Farul reflectă prezentul. Rămâne de văzut dacă Becali a putut să îi motiveze prin prezența în cantonament.

Argeș este foarte compactă, are nevoie de măcar un punct, iar pe teren propriu în general se închide ermetic.

Consider astfel că vom vedea un meci cu puține goluri.

Under 2.5 are o cotă de 1.62, destul de atractivă. Ținând cont de valoarea trupelor, putem încerca și 2 solist, la o cotă care aproape va dublează investiția, 1.85.

Farul Constanța – FC Botoșani, meciul care poate decide componența play-off-ului.

Farul Constanța este pe locul 6 în Liga 1, așadar nu stă deloc confortabil. Un eșec aici i-ar complica serios situația, depinzând și de ce se întâmplă la Argeș.

Pentru o mai multă siguranță, Farul nu trebuie să stea la mâna altora și să caute victoria.

În ultima etapă urmează o deplasare foarte grea la Universitatea Craiova, unde șansele unui succes sunt mai reduse.

Trupa lui Hagi pare în formă, iar succesul 2-0 de la FCSB cu siguranță i-a ridicat moralul. Pe teren propriu au jucat mai modest în ultima perioadă, pierzând 0-1 cu Târgoviște și 0-1 cu Argeș, însă în general și-au dominat toți adversarii.

FC Botoșani este mai relaxată, deoarece are 4 puncte peste FC Argeș.

Însă, nici moldovenii nu pot să se culce pe o ureche. Depinzând de ceea ce se întâmplă în partida Argeș – FCSB, Botoșani poate să ajungă să joace în ultima etapă cu play-off-ul “pe masă”.

Forma oaspeților este slabă, iar jocul chiar mai modest decât rezultatele.

Au remizat 1-1 la Târgoviște, apoi în weekend terminând la egalitate 0-0 cu CS Mioveni, chiar pe teren propriu.

Miza este enormă, iar ambele echipe pot să trateze precaut acest meci. Totuși, “peste 1.5 goluri” are o cotă prea atractivă pentru a fi ignorată: 1.44.

Pentru o valoare mai crescută, puteți încerca un handicap asiatic, pentru 2 goluri. Cota este 1.70, acesta fiind pontul zilei de joi în Liga 1.

