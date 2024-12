Un nou format Conference League în sezonul 2024–2025

Începând cu sezonul 2024–2025, competiția a fost redenumită oficial în „UEFA Conference League”, eliminând termenul „Europa” din denumirea sa anterioară. Anul acesta, UEFA Conference League a adoptat un format de ligă cu 36 de echipe, înlocuind structura tradițională a grupelor. Fiecare echipă va disputa șase meciuri împotriva a șase adversari diferiți, trei acasă și trei în deplasare.

Primele opt echipe din clasamentul ligii vor avansa direct în optimile de finală. Echipele clasate între locurile 9 și 24 vor participa la play-off-uri, pentru a determina celelalte opt locuri din optimile de finală. Dacă două sau mai multe echipe au același număr de puncte la finalul fazei ligii, criteriile de departajare includ diferența de goluri, numărul de goluri marcate, victoriile și alte criterii specificate de UEFA.

Reprezentare extinsă a asociațiilor naționale

Noul format al Conference League va crește numărul total de meciuri din competiție de la 141 la 153, oferind mai multe oportunități pentru echipe de a concura la nivel european. În sezonul 2024–2025, 29 de asociații naționale sunt reprezentate în faza ligii, subliniind diversitatea și incluziunea competiției.

Echipe precum Borac Banja Luka, Celje, Cercle Brugge, 1. FC Heidenheim, Jagiellonia Białystok, Larne, Noah, Pafos, Petrocub Hîncești, The New Saints și Víkingur Reykjavík au debutat în faza ligii unei competiții majore UEFA în acest sezon.

The New Saints (TNS) a devenit prima echipă din Cymru Premier (campionatul de fotbal din Țara Galilor) care a ajuns în faza grupelor unei competiții europene. Datorită cerințelor UEFA, TNS își dispută meciurile de acasă pe stadionul New Meadow al echipei Shrewsbury Town, deoarece stadionul lor obișnuit, Park Hall, nu îndeplinește standardele necesare

Premiere fotbalistice în Conference League

Sezonul inaugural al Conference League a adus cu sine o serie de premiere interesante, inclusiv debutul unor echipe proaspăt calificate la acest nivel de competitie. Echipe precum KF Vllaznia din Albania sau FK Borac Banja Luka din Bosnia și Herțegovina au făcut saltul de la competițiile naționale la scena europeană, marcând astfel un moment istoric pentru aceste cluburi.

Finala Conference League din anul 2025

Prima ediție a Conference League a fost câștigată în 2022 de AS Roma, care a învins cu 1-0 cu Feyenoord, la Tirana, pe Arena Kombetare. În anul 2023, Fiorentina a ajuns în finală, dar a pierdut în fața englezilor de la West Ham United (1-2), iar meciul s-a jucat pe Fortuna Arena, în Praga. Ediția din 2024 a fost câștigată de Olympiacos Pireu, după o finală tot cu Fiorentina, câștigată cu 1-0, pe OPAP Arena din Atena.

Finala UEFA Conference League 2024–2025 este programată pentru 28 mai 2025, locația urmând să fie anunțată de UEFA. Fii pe fază, noua ligă de fotbal intercluburi este mai interesantă cu fiecare sezon desfășurat pe stadioanele europene. Urmărește programul meciurilor și descoperă performanțele unor echipe noi, adevărate revelații ale sportului rege!

