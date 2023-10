(P) Manchester Derby, episodul 191: campioana asaltează „Teatrul Viselor”!

La Superbet, derby-ul de pe „Teatrul Viselor” beneficiază de Supercote, Superpariuri și pariuri Combinabile. Descoperă oferta completă și alege-ți favorita!

United are sete de revanșă

După un început de campionat dezamăgitor, Manchester United a dat semne de revenire. Pentru prima dată în acest sezon, „diavolii” au legat două victorii consecutive în Premier League, urcând pe locul 8 înaintea acestei etape, mult sub așteptările pretențioșilor fani de pe Old Trafford. Celor două succese interne li s-a adăugat și un al treilea rezultat pozitiv, dar în Liga Campionilor. Marți, United a învins-o cu destule emoții pe FC Copenhaga, după un meci în care eroi au fost doi dintre fotbaliștii cei mai criticați în ultima vreme. Fostul căpitan Maguire a marcat unicul gol al meciului, iar portarul Onana a apărat un penalty în minutele de prelungire.

Și City vine după o victorie în Europa. Miercuri, trupa lui Guardiola s-a impus cu 3-1 la Berna, cu Young Boys, obținând al treilea succes din tot atâtea posibile în grupa de Liga Campionilor. „Cetățenii” încep etapa pe locul 2, dar, în funcție de celelalte rezultate, ar putea coborî până pe poziția a cincea la ora derby-ului.

Pentru echipa lui Ten Hag, derby-ul de duminică reprezintă prima ocazie de a-și lua revanșa pentru finala Cupei Angliei, pierdută cu 1-2 în fața marii rivale, la începutul lunii iunie. Până la acel duel de pe Wembley, în sezonul trecut, City se impusese cu 6-3 pe propriul teren, dar a fost învinsă cu 2-1 în returul de pe Old Trafford. Acum, „cetățenii” sunt favoriți să se impună în fața rivalilor și au cotă 1.70 pentru un succes duminică, față de 5.00, cât au primit „Diavolii Roșii”. United și City sunt singurele echipe din campionat fără remiză până acum, iar un egal are la Superbet cotă 4.00.

Toate meciurile din Premier League beneficiază de promoția Superavantaj. Dacă echipa pe care ai mizat are un avans de două goluri în orice moment al partidei, pariul tău este automat câștigător, indiferent de rezultatul final. Află aici tot ce trebuie să știi despre Superavantaj!

Ce spun cotele pentru marcatori?

Autor al unei „duble” în meciul cu Young Boys Berna, Haaland pare că începe să-și recapete forma din sezonul trecut. Norvegianul este golgheterul la zi în Premier League, cu 9 reușite, și, teoretic, are o medie excelentă în duelurile cu United – 3 goluri în 3 meciuri jucate. Practic însă, Haaland a reușit un hat-trick în primul Manchester Derby din carieră, fără să mai marcheze apoi în următoarele două întâlniri cu rivalii de pe Old Trafford. Atacantul scandinav este principalul favorit să înscrie în poarta lui Onana și are cotă 1.80, peste Alvarez (3.00) și Doku (4.00).

De cealaltă parte, Rasmus Hojlund este primul în topul cotelor potențialilor marcatori, cu 4.00. Danezul este urmat de Anthony Martial (4.40) și Marcus Rashford (4.40), ambii având în palmares câte 5 goluri împotriva „cetățenilor”.

Derby-ul care împarte în două orașul Manchester se joacă și în Super Social. Intră și tu în cea mai mare comunitate de super pariori din România și găsește inspirație pentru biletele tale verzi!