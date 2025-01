Tudor Fulea, golgheterul naționalei, a fost prezent în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu.

Poloistul de 27 de ani a fost întrebat dacă s-ar vedea făcând armata și a răspuns fără emoții.

Tudor Fulea: „Aș face față în armată, dar nu am timp să fac așa ceva acum.”

Tudor Fulea: „Vreau să joc polo până la patruzeci de ani.”

„Aș putea. Aș face față să fac armată, dar consider că nu am timp acum să fac așa ceva. Grad mi s-a oferit în prima jumătate de an, când am venit la Steaua.

Nu am știut atunci cum să gestionez situația și am amânat-o. Momentan, nu am grad, dar, pe viitor, dacă voi mai rămâne la Steaua mult timp, posibil să și am,” a spus Tudor Fulea, în exclusivitate pentru Sport.ro.

„Poloul a devenit mai puțin violent.”

Vorbind despre sportul pe care îl practică, Tudor Fulea a apreciat că poloul pe apă s-a schimbat, lăsând în urmă gradul ridicat de violență.

„Înainte, poloul era mult mai violent, mai greu. Acum se insistă mult pe mobilitate. Au început să fie multe camere pe noi, cu VAR, cu reluări, iar jucătorii au început să fie puțin mai potoliți.

Este o bătaie continuă în apă, dar față de ce știu că se juca înainte, acum pare mai puțin violent,” a adăugat Tudor Fulea în emisiunea Poveștile Sport.ro.

România, în grupă cu SUA și Japonia, la Cupa Mondială de la Otopeni



Naţionala de polo a României va debuta, în 7 ianuarie 2025, în grupa C a Cupei Mondiale (Divizia 1), competiţie găzduită în premieră de bazinul din Otopeni. 11 echipe participă, inclusiv campioana olimpică Serbia, între 6-12 ianuarie, iar primele şase se vor califica la turneul final.



Găzduite în premieră de România, calificările Diviziei 1 a Cupei Mondiale la polo masculin reunesc la Otopeni cele mai bune 11 echipe din lume, între 6-12 ianuarie.



Componenţa grupelor este: Ungaria, Franţa, Spania (A), Serbia, Muntenegru, Grecia (B), SUA, Japonia, România (C), Croaţia, Georgia (D).