Așa cum se procedează în lumea civilizată, londonezii i-au arătat ușa politicos, cu zâmbetul pe buze. L-au bătut amical pe umăr și l-au asigurat că va avea un viitor luminos. Sigur, nu la Arsenal, club care s-a lămurit definitiv că n-are ce face cu flăcăul care timp de un an a observat cum banca stadionului din Giulești îmbătrânește și se acoperă, ușor-ușor, de rugină.

Pierderea unicului as din mânecă

În termeni absoluți, să fii dat afară de Arsenal nu-i o dramă, nici măcar un eșec. În cazul concret al lui Cîrjan, care în urmă cu un an poza în divă și se credea Mesia fotbalului românesc, reprezintă o palmă strașnică. Cel mai tupeist fotbalist român de la Mutu încoace, tânărul răzgâiat care și-a permis să se ia de însuși Regele Hagi, a rămas fără singurul as pe care-l avea în mânecă.

Când refuza echipa națională U21 și făcea scandal că selecționerul Pancu îl trimitea pe teren în minutul 89 al unui meci cu Albania, Cîrjan avea replicile pregătite. Flutura permisul de parcare din complexul lui Arsenal, poate le arăta muritorilor de rând un selfie cu Ødegaard sau le povestea cum odată chiar a stat la o cafea cu Saka. Acum, tot ce mai are Cîrjan de arătat e un CV firav, din care reiese că a jucat un singur sezon la seniori. 19 meciuri, doar nouă ca titular, toate la Rapid.

Dar Cîrjan încă așteaptă covorul roșu

Mătrășit de Arsenal, Cătălin Cîrjan a vorbit prin vocea impresarului său. Ori a vorbit impresarul și Cîrjan a aflat după. Nici nu prea contează, ca să fim drepți. Dacă n-ar fi fost de aceeași baricadă cu agentul său, Cîrjan i-ar fi zis de mult acestuia să tacă. N-a făcut-o. Cu aceeași tactică perimată, care i-a făcut doar rău jucătorului, impresarul îl prezintă din nou pe Cătălin drept victimă a conaționalilor săi. „Vestea că Arsenal și Cătălin Cîrjan au decis să-și despartă drumurile, deși mai exista un an de contract, a declanșat o isterie generală în rândul românilor cu suflet negru”, scrie acesta, pe Facebook.

Trecem cu vederea peste acel „au decis să-și despartă drumurile”, de fapt o hotărâre a clubului, nu una de comun acord, și înțelegem că de acum fostul jucător al lui Arsenal se simte în continuare nedreptățit de români. Dar nu, nu a fost deloc o „isterie generală”, că subiectul e prea mic să învolbuereze apele. Au fost, poate, doar câțiva microbiști care l-au luat peste picior. Pe bună dreptate, că cine se comporta ca și cum ar fi măcar Leo Messi acum câteva luni?! Adevărul gol-goluț, greu de acceptat când ai făcut carieră victimizându-te, e că nimeni n-are nimic personal cu Cîrjan. El acum culege doar ce a semănat.

Pregătiri pentru un „transfer de răsunet”

„Câțiva specialiști i-au și cântat prohodul carierei, pronosticând că va ajunge rău, prin Serie B din Italia. De parcă naționala României nu de acolo a provenit în ultimii ani”, mai scrie impresarul. O pregătire din timp, prin fluturarea unui adevăr aproximativ (naționala României are totuși câțiva jucători, puțini, prin primele ligi din Europa), a unui posibil viitor transfer care să-i confirme eșecul lui Cîrjan. După ce-ai fost la Arsenal, oricât de mult am căuta scuze și justificări, o mutare în a doua ligă din Italia e un insucces de proporții. E ca și cum ai lucra la Google și, peste câțiva ani, ai ajunge angajat la o firmă IT din Fieni. La nivel absolut, poate că nu-i rău, în contextul dat e un eșec.

Nici în al 12-lea ceas, Cîrjan și anturajul său nu înțeleg că aroganța e acceptabilă, poate chiar atrăgătoare, doar atunci când excelezi în ceea ce faci. Ibrahimovic e fermecător când se glorifică singur pentru că e ditamai Zlatan. La fel și Cristiano Ronaldo. Când ești Cîrjan și maximul carierei e că te-a lăudat Arteta într-o zi cu soare la Londra, e musai să cobori tonul, să-ți stăpânești pornirile grandomane. Asta, desigur, dacă vrei să nu fii luat peste picior și în fotbalul mare, nu doar de microbiștii din țara ta.

Dacă nu, te duci să joci la Pistoiese sau Albinoleffe și continui să crezi că ești Messi și că românii tăi te persecută.