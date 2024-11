Să-i lăsăm pe kosovarii diversioniști și să jucăm și noi ceva! Caramavrov scrie despre evoluția modestă, sub așteptări, a naționalei României

Și nu e vorba numai de un meci. Și în Lituania am fost modești, lipsiți de energie, de vitalitate, de fantezie. Chiar nu văd progres la naționala noastră, dacă privim ultimele două partide. Și să nu uităm că și la București, contra Lituaniei, ne-am chinuit să-i batem până spre final.

Știu ce-o să spuneți, ei au jucat pentru că aveau nevoie de victorie, noi am așteptat pentru că ne convenea și egalul. Dar parcă prea ne-a fost frică, parcă prea mult ne-am retras, parcă prea puțin am arătat a fotbaliști, de vreme ce avem pretenția și obiectivul, cum spunea și selecționerul, să ne ridicăm nivelul de joc, nu să stăm în aceeași expectativă păguboasă.

Mircea Lucescu a răspuns atacului venit din partea familiei Iordănescu: "Eu am spus că echipa asta este a lui"

Blocajul lui Lucescu

Cu Cipru, e al șaselea meci cu Lucescu antrenor. Ar cam trebui „să jucăm și noi ceva”, cum se spune. Și bagă-i, domnule, pe cei mai în formă! Care-i treaba cu blocajul ăsta pe un prim 11 care nu mai funcționează? Bine, acum va fi și nevoit să schimbe, pentru că lipsesc Stanciu și Man, dar vorbesc de un principiu. Practic, Lucescu a trecut în extrema cealaltă; precedentul selecționer schimba masiv de la meci la meci, actualul nu vrea să schimbe nimic.

Am înțeles ideea de bază, cu o națională stabilă, relații de joc, etc, etc, dar o națională de genul ăsta se poate forma și folosind alți doi-trei jucători dacă aceștia arată o formă mai bună decât titularii fixați ai lui Lucescu.



Rămân la părerea că Bîrligea trebuie folosit. Ce să mai vedem la Drăguș? Îi știm calitățile, are o perioadă nasoală, nu-l dă nimeni afară de la națională și nici nu-i cade blazonul dacă stă un meci pe banca de rezerve.



Per ansamblu, e de bine că am câștigat această grupă și că suntem în cărți pentru Mondiale. Acum așteptăm, după cum ziceam mai sus și după cum teoretizează și experimentatul Lucescu, un progres la nivel fotbalistic. Să ne bucurăm de joc și să arătăm că știm și noi ceva fotbal la acest meci cu modesta națională a Ciprului, pentru că vin preiminariile mondiale, iar acolo nu mai avem parte doar de naționale din Liga a treia valorică.