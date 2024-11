Vizibil nervos după ce kosovarii au decis ad-hoc să părăsească terenul de joc atunci când mai erau două minute din partida de vineri seară, Andrei Rațiu le-a transmis un mesaj adversarilor. Situația delicată din partida cu selecționata lui Franco Foda i-a lăsat un gust sălciu fotbalistului român legitimat la formația spaniolă Rayo Vallecano.

Rana 'Kosovo' nu s-a cicatrizat pentru Andrei Rațiu. Ce a zis la două zile după meciul cu scandal

Jucător fair-play, cu spirit de sacrificiu și respect pentru adversari, Andrei Rațiu, fotbalist dorit de FC Barcelona, a vorbit despre meciul cu Kosovo, dar încearcă să-și canalizeze energia pentru înfruntarea de luni seară, LIVE BLOG pe Sport.ro, de la 21:45.

"În ceea ce priveşte meciul cu Kosovo, ştim situaţia, nu puteam face nimic. Ne-am făcut datoria, alte persoane vor decide acum. Nu am jucat cum o facem de obicei, dar am stat bine în teren şi am menţinut rezultatul. Am avut timp să ne recuperăm. Suntem profesionişti. Sperăm să le oferim suporterilor o victorie. Vom vedea cu timpul unde ajungem, suntem o familie unită, avem multe lucruri de învăţat. Cu Mister pe bancă avem multe de învăţat”, a declarat Andrei Raţiu.



Fără a lua în considerare meciul de vineri de la Bucureşti, România ocupă primul loc în grupă, cu 12 puncte (4 jocuri), urmată de Kosovo, 9 puncte (4 j), Cipru, 6 puncte (5 j), Lituania, 0 puncte (5 j). Prima clasată va promova în Liga B.



Luni vor avea loc ultimele meciuri din grupă, de la ora 21:45, Kosovo - Lituania şi România - Cipru.



Liga Naţiunilor 2024/25 va avea efect direct şi asupra preliminariilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Cele mai bune patru câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, exceptând echipele care au încheiat pe primele două locuri în grupele din preliminarii, vor participa la meciurile de baraj pentru CM 2026, alături de toate cele 12 echipe de pe locul secund din preliminariile clasice. Astfel, vor rezulta patru play-off-uri, fiecare cu câte patru echipe, ce se vor disputa în sistem semifinale-finală, urmând a se stabili ultimele patru naţionale europene participante la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada.