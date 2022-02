„La început se bătea cu pumnul în piept că mă va schimba!” Victor Pițurcă spune tot despre colaborarea cu FRF

Echipa națională și-a ales un selecționer. Edi Iordănescu a fost numit de Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță, după ce negocierile cu Ladislau Boloni au picat.

Înainte ca Iordănescu Jr. să fie învestit la cârma naționalei, oficialii FRF i-au abordat pe Gheorghe Hagi, Razvan Lucescu și Dan Petrescu.

Victor Pițurcă a fost ignorat de Răzvan Burleanu, chiar dacă a contribuit la 4 calificări la turneele finale. Însă antrenorul a mărturisit că nu a avut niciun conflict cu actualul președinte al Federației Române de Fotbal, ci doar idei diferite.

Pițurcă: „Burleanu m-ar fi schimbat, dar aveam un contract beton”

„Din moment ce am calificat și eu echipa națională de 4 ori, așa ar fi trebuit (n.r. - să fie chemat la negocieri). Dar sunt alte lucruri la mijloc, eu am susținut pe altcineva președinte. Cel mai bine era să aflați dacă eram întrebat.

Pe mine nu m-ar interesa de Mihai Stoichiță. Eu cât am lucrat în Federație am lucrat cu un singur om, cu președintele. Nu am avut treabă cu comitetul executiv. De Răzvan Burleanu m-am despărțit în condiții bune, chiar dacă la începutul campaniei se bătea cu pumnul piept că o să mă schimbe. Cât am lucrat am făcut-o bine, am lăsat echipa națională cu punctele necesare să se califice. Nu am plecat din cauza lui Burleanu.

Burleanu poate m-ar fi schimbat din prima zi, dar aveam un contract beton. Trebuia să plătească pentru asta”, a declarat Victor Pițurcă la digisport.

Victor Pițurcă a obținut trei calificări cu echipa națională. În 1998 a mers cu tricolorii mici la turneul final, în 2000 a calificat România la Campionatul European, dar a fost demis înainte de începerea competiției și înlocuit cu Emerich Jenei, iar în 2008 a terminat grupa preliminară în fața Olandei și a participat la Campionatul European.

De asemenea, fostul seleționer al României a început campania de calificarea Campionatul European din 2016 cu trei victorii, restul meciurilor fiind conduse de Anghel Iordănescu.