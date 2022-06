Victor Pițurcă (66 ani) a fost selecționerul echipei naționale în 3 rânduri, între 1998 - 1999, 2004 - 2009, dar și în perioada 2011 - 2014. Fostul selcționer al României a contribuit decisiv în calificarea la 3 turnee finale, respectiv Campionatele Europene din 2000, 2008 și 2016.

Prezent la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena, Victor Pițurcă a mărturisit ce l-a făcut să plece de la cârma echipei naționale. Antrenorul a fost deranjat de atitudinea mass-mediei,când după o victorie cu Finlanda, 2-0, a fost acuzat pentru modul inestetic în care au jucat tricolorii.

Victor Pițurcă: „Eu știu ce am pățit eu!”

„Eu știu ce am pățit la meciul cu Finlanda. Jucam în Filanda, era cam ultimul meu meci le echipa națională atunci, trebuia să plec. Am câștigat 2-0, îmi spune frate-miu a doua zi că la Digi Sport, la emisiunea lui Vali Moraru, care era foarte strofocat aseară, el voia ca echipa să atace în valuri chiar dacă pierde. Aseară cerea demisia federalilor, cerea demisia tuturor.

Decebal Rădulescu: 'Domne, îmi e rușine că sunt român, cum, domne, să joci așa?' Câștigase echipa cu 2-0. Asta m-a făcut să plec. Tu, moderator, e colegul tău, dar poți să-i atragi atenția că echipa României a câștigat cu 2-0. S-au acumulat, am avut un turneu final.

Când ne-am calificat, eram în grupă cu Olanda, jucau Seedorf, Robben, Van Persie, Van Nistelrooy, i-am bătut cu 1-0 și scriau ziarele că am dat gol din offside (n.r. reușita lui Goian din preliminarii, de la Constanța). Am terminat înaintea Olandei, am avut un turneu finl recent. Ce s-a întâmplat în grupă? 'Domne, s-au dat olandezii la o parte și noi nu am putut să-i batem', astea erau titlurile ziarelor”, a declarat Victor Pițurcă la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.