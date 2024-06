Naționala României va evolua la Campionatul European din Germania. Selecționata lui Edward Iordănescu face parte din Grupa E alături de Belgia, Slovacia și Ucraina.

Vești bune pentru naționala României! Anunțul lui Mihai Stoichiță

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal (FRF), a indicat că toți fotbaliștii accidentați sunt pe drumul cel bun și că pot fi apți 100% pentru prima confruntare a României de la turneul final.

Tricolorii întâlnesc Ucraina luni, 17 iunie, de la ora 16:00.

”Am înțeles că totul e ok. Am discutat cu ei, s-au simțit bine. Am discutat mai mult cu Burcă, el este cel care a avut cea mai grea stare din punct de vedere a sănătății. S-a antrenat normal, chiar înainte de amicalul cu Liechtenstein.

A făcut separat, dar efort aproape maxim a făcut. Nu cred că este ceva grav, e ceva care este recuperabil 100%. Bineînțeles, ca jucător al lotului poate fi luat în calcul, ca titular doar Edi vă decide.

Rus e ok, se pare că nu e așa îngrijorătoare starea medicală a echipei așa cum a părut. Și Alibec era ok, chiar nu știu amănunte despre operația lui Alibec. Ce a fost, a fost. Exact, putem avea tot lotul apt pentru primul meci.

Nivelul de pregătire este diferit de starea fiecăruia. În funcție de ce răspunsuri ne dau la antrenamente, unde și cum suntem, Edi își va face o clară idee asupra primului '11'”, a spus Mihai Stoichiță, potrivit DigiSport.

Lotul României la EURO 2024

PORTARI: Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 21/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0));

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 17/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 7/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 17/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 20/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 27/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 35/2);

MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 17/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 18/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 37/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 55/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 70/14), Adrian ȘUT (FCSB, 2/0), Darius OLARU (FCSB, 18/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 24/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 21/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 35/5), Florinel COMAN (FCSB, 15/1);

ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 11/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 42/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 2/0).

Programul României la EURO 2024