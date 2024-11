Arbitrul danez Morten Krogh a fluierat oficial finalul partidei după ce kosovarii au refuzat mai bine de o oră să iasă de la vestiare. În minutul 90+3, oaspeții au părăsit suprafața de pe teren după un scandal izbucnit între jucători și fanii români.



Un tricolor l-a făcut praf pe Amir Rrahmani: ”Căpitan de echipă și te comporți în acest hal? Ăsta e caracterul”



Andrei Burcă, stoperul din defensiva lui Mircea Lucescu, a vorbit despre incidentele de la meci și a ținut să puncteze faptul că Amir Rrahmani, căpitanul kosovarilor, a fost cel care a accentuat scandalul. El i-a îndrumat pe colegii săi să părăsească suprafața de teren.



”Ne-am fi dorit să terminăm meciul pe teren, dar s-a văzut că ei nu mai aveau şanse să câştige şi au încercat să apeleze la toate tertipurile. Au vrut să câştige cu 3-0 ca să mai aibă şanse. A fost o partidă dificilă. Acum nu ştiu decizia UEFA, pentru că mi se pare că am stat foarte mult.



Ştiam că este un protocol, la 15 minute după ce ieşi de pe teren… noi am stat aici, am îngheţat cu toţii. Acum trebuie să ne revenim şi să nu fim răciţi. Asta cred că contează mai mult.



(Reporter: Frustrare din partea lor?) Da, s-a văzut la Rrahmani. Aşa a fost şi în tur, de la el plecau toate. Căpitan de echipă şi să te comporţi în halul acesta. Dar ăsta este caracterul lui, pentru că alţi jucători, gen Muriqi… am vorbit mereu şi este un băiat foarte ok, foarte fair-play. Dar de la el a început tot scandalul, de la căpitanul lor. Dar asta cred că a fost, că nu mai aveau nicio şansă să câştige şi au vrut să găsească ceva”, a spus Andrei Burcă, potrivit as.



Ce s-a întâmplat la România - Kosovo



În prelungirile meciului, Amir Rrahmani a fost deranjat de o intervenție a lui Denis Alibec și l-a îmbrâncit pe jucătorul Farului. Căpitanul din Kosovo a continuat conflictul, Alibec a replicat, iar ambii jucători au văzut cartonaș galben din partea arbitrului danez Morten Krogh.



Deși faza a părut rezolvată de arbitru, Amir Rrahmani s-a dus ulterior la arbitru și i-a transmis că naționala din Kosovo se retrage la vestiare. Căpitanul oaspeților a părut extrem de deranjat de comportamentul spectatorilor români, însă fără a fi clar la ceea ce se referă.



În ciuda faptului că arbitrul danez Morten Krogh s-a opus, căpitanul kosovarilor a decis să scoată echipa de pe teren, deoarece din peluză s-ar fi scandat ”Serbia”, iar jucătorii din Kosovo s-ar fi simțit jigniți, dar și pentru că din tribune s-ar fi aruncat cu obiecte pe teren.



În drumul spre vestiare, kosovarii le-au făcut semne obscene fanilor aflați în tribune, dar și semnul ”vulturului albanez”.