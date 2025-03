Fostul internațional Iosif Rotariu, acum scouter la Farul Constanța, a dezvăluit cum ar putea primul unsprezece al echipei naționale în debutul preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.



"Cred că Mihai Popescu va juca în cele două partide. A fost foarte bun la Farul, e titular de bază la FCSB, plus că are și experiența din Scoția. E un jucător cu forță, consider că este potrivit în special pentru partida cu Bosnia", a spus Iosif Rotariu, potrivit GSP.



Pe faza ofensivă, fostul internațional mizează pe Ianis Hagi, despre care susține că ar trebui să fie titular pe partea dreaptă. "Pe Ianis Hagi îl văd titular, în dreapta. Dennis Man în ultima perioadă a avut un randament destul de slab. A fost și accidentat. În stânga m-aș orienta spre Mitriță", a mai spus Rotariu.



"În poartă îl văd pe Târnovanu, e tânăr, are talie. Acum a acumulat și experiență în cupele europene. E de viitor. Rațiu, Burcă și Bancu sunt puncte fixe. La mijloc să fie Marius Marin, cred că e foarte important pentru națională. E cel mai bun închizător. Lângă el, Stanciu și Răzvan Marin.



În centrul atacului Denis Alibec - fotbalist care are continuitate, multă experiență, formă fizică bună", a adăugat Rotariu.



Așa arată echipa ideală de start a României, în viziunea lui Iosif Rotariu: Ștefan Târnovanu - Andrei Rațiu, Mihai Popescu, Andrei Burcă, Nicușor Bancu - Marius Marin, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu - Ianis Hagi, Denis Alibec, Alexandru Mitriță.



Meciurile pe care România le va disputa în preliminarii

21 martie: ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina (21:45)



24 martie: San Marino – ROMÂNIA (21:45)



7 iunie: Austria – ROMÂNIA (21:45)



10 iunie: ROMÂNIA – Cipru (21:45)



9 septembrie: Cipru – ROMÂNIA (21:45)



12 octombrie: ROMÂNIA – Austria (21:45)



15 noiembrie: Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)



18 noiembrie: ROMÂNIA – San Marino (21:45).



Lotul convocat de Mircea Lucescu

Portari: Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 30/0), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0);



Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 27/1), Deian ⁠SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 20/0), Virgil ⁠GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pisa | Italia, 22/1), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 37/1), Mihai POPESCU (FCSB, 0/0), Denis CIOBOTARIU (FC Rapid 1923, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 44/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 46/6);



Mijlocași: Marius MARIN (Pisa | Italia, 28/0), Adrian ȘUT (FCSB, 4/0), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 65/11), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 79/15), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 45/5), ⁠Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 33/9), Olimpiu MORUȚAN (Pisa | Italia, 15/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 21/4), Florin TĂNASE (FCSB, 18/3), Dennis POLITIC (Dinamo, 0/0);



Atacanți: Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 20/5), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 41/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 3/1).