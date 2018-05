Rotariu si-a facut tatuaj ca Neymar: "Nu am niciun gand sa ma intorc in Romania!" Care sunt singurele echipe la care ar mai juca

Nationala joaca cu Chile si Finlanda in direct la PRO TV.

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Rotariu si-a facut tatuaj ca Neymar si vrea sa devina golgheterul nationalei! Nu e greu! Cu doar 7 goluri, Stanciu e cel mai bun marcator al Romaniei.

Rotariu ar fi vrut sa-l intalneasca pe Neymar la Mondial. Sa-i arate ca si-a facut tatuaj la fel ca al lui.

Rotariu se intoarce la campioana Belgiei, Bruges. Nu stie daca va fi pastrat in echipa. De Liga 1 nu vrea sa auda. Becali a incercat sa-l aduca la FCSB! Si CFR e o varinata pentru el.

"Nu am niciun gand sa ma intorc, am jucat la Dinamo si vreau ca Dinamo sau Poli sa fie singurele echipe la care as juca in Romania", a declarat Rotariu.