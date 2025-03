Attendances in MD1 and MD2 of European WC qualifiers (21-25 Mar):



82,378 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England - 🇦🇱 Albania

79,572 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England - 🇱🇻 Latvia

55,738 🇵🇱 Poland - 🇱🇹 Lithuania

49,413 🇷🇴 Romania - 🇧🇦 BiH

45,872 🇵🇱 Poland - 🇲🇹 Malta

32,473 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales - 🇰🇿 Kazakhstan

23,114 🇲🇰 N. Macedonia - 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales…