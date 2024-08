”Regreți că nu ești tu?” Adrian Mutu a reacționat după ce a pierdut lupta cu Mircea Lucescu pentru banca naționalei

Pe lista Federației s-a aflat și numele lui Adrian Mutu, însă se pare că ”Il Luce” și-a dat acordul, iar tratativele cu ”Briliantul” nu au mai avut loc.

Adrian Mutu prima reacție după ce a pierdut lupta cu Mircea Lucescu

Adrian Mutu spune că, în opinia sa, Mircea Lucescu este cea mai bună variantă de selecționer în situația în care Gică Hagi a refuzat propunerea Federației Române de Fotbal.

Mutu crede că experiența lui Mircea Lucescu reprezintă o garanție a faptului că tehnicianul poate duce echipa națională la Cupa Mondială.

”Mi se pare normală pe undeva povestea cu Mircea Lucescu la națională. După această perioadă frumoasă, plină de emoție, legată de echipa națională cred că Hagi și Lucescu sunt numele cele mai indicate să preia frâiele de acum încolo. Erau singurii care nu puteau fi contestați.

Cu refuzul lui Hagi, nea Mircea Lucescu rămâne de nediscutat, deoarece cariera dânsului în antrenorat spune tot, trofeele pe care le-a câștigat. Cred că este o alegere potrivită, plină de experiență, de valoare. Probabil e ce trebuia ca să consolideze parcursul ăsta frumos pe care l-a avut echipa națională în ultimii doi ani cu Edi (n.r. – Edi Iordănescu).

Un parcurs care cred că e bun, chiar dacă pretențiile noastre sunt mult mai mari, dar cred că asta este valoarea noastră în momentul de față. Probabil va fi Mircea Lucescu din ce știu eu”, a spus Adrian Mutu, conform Fanatik.

Adrian Mutu: ”Nu am niciun regret că nu sunt eu!”

Întrebat dacă regretă faptul că nu va ajunge pe banca echipei naționale, Adrian Mutu a mărturisit că nu s-a gândit prea mult la această opțiune, însă recunoaște că ar fi fost onorat să îi continue munca lui Edi Iordănescu la prima reprezentativă.

”Nu am niciun regret că nu sunt eu, pentru că am mai trecut prin această fază. Am mai fost la limită și acum doi ani și jumătate. Am fost și atunci și sunt și acum onorat că numele meu se află printre cei pasibili de a fi numit selecționerul echipei naționalei.

Este o onoare pentru mine, în primul rând ca fost jucător al echipei naționale, dar și ca antrenor în momentul de față. O onoare, dar asta nu înseamnă că m-am gândit prea mult”, a adăugat Adrian Mutu.