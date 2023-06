Rapidistul care a prins un transfer în străinătate, supărat că n-a fost convocat la națională: „Sunt alte interese!”

Fostul mijlocaș al Rapidului s-a declarat dezamăgit de faptul că nu a prins lotul pentru „dubla” cu Kosovo și Elveția, insinuând faptul că la națională se fac jocuri de culise.

„Pentru mine este un pas înainte (n.r. - că merge la Hapoel Be’er Sheva). Chiar dacă nu am fost convocat nici la tineret, din păcate, nu ştiu de ce. Mă doare lucrul acesta pentru că am fost la echipa mare şi, după aceea, la tineret nu am fost. Sunt alte interese probabil.

Nu vreau să intru în discuţii fiindcă nu sunt genul care să intre în polemici cu cineva, dar este un semnal de alarmă pentru că nu sunt eu singurul jucător care vorbeşte de astfel de lucruri. Şi Cîrjan dacă l-aţi auzit… Nu suntem singurii, probabil sunt şi alţii. Sperăm ca ţara să îşi revină, să revină la normal.

Nu am vorbit cu domnul Săndoi, îi respect decizia, nu am nimic împotrivă, dar e o durere. Am fost de mic la naţională, am luat la rând de la naţionala U15 până la echipa mare, am fost la Olimpiadă. Astea sunt alegerile în viaţă şi va trebui să mă adaptez la situaţie”, a spus Antonio Sefer pe aeroport, la plecarea în Israel.

Despre Antonio Sefer

Antonio Sefer a semnat un contract valabil 4 sezoane cu Hapoel Beer Sheva. Gruparea israeliană a încercat să îl achiziţioneze pe jucătorul român şi în pauza competiţională din iarnă, însă atunci nu s-a ajuns la un acord între cele două părţi.

Legitimat în februarie 2019, Antonio Sefer mai avea contract cu Rapid până în 2025. El a evoluat în 141 de meciuri în tricoul alb-vişiniu, reuşind 19 goluri şi 17 pase decisive.