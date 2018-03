Prima reactie a lui Radoi dupa ce a acceptat oferta! Ce a spus despre revenirea in Romania

Mirel Radoi se intoarce in fotbalul romanesc!

Fostul antrenor al Stelei va fi directorul sportiv al nationalei U19. Radoi spune ca va sta aproape de jucatorii selectionabili si va incerca sa-i ajute sa faca pasul spre primele echipe ale cluburilor de unde provin.

"Fotbalul romanesc, la nivel de copii si juniori, are mult de suferit. Sunt genul de om caruia ii place sa lucreze si as incerca sa fac totul pentru a fi alaturi de ei in fiecare zi, pentr a-i ajuta sa promoveze la echipele de seniori din liga a 2-a sau din liga 1. Cel putin pana in vara, voi sta aproape de acesti copii, chiar daca acum si dei de la nationala de tineret fac o treaba foarte buna. Isaila si staff-ul sau au reusit lucruri foarte bune la nationala de tineret si trebuie sa continuam in acelasi ritm. Trebuie sa ne calificam si sa promovam jucatori de la U19", a spus Radoi la Telekom Sport.