"Parcă nu mai credeam". Reacția sinceră a lui Alex Chipciu după convocarea la echipa națională

România va înfrunta Kosovo și Lituania în septembrie, iar prima partidă va fi arbitrată de Aliyar Aghayev. Azerul va fi ajutat la cele două linii de asistenții Zeynal Zeynalov și Akif Amirali.

Ce a declarat Alex Chipciu despre revenirea la echipa națională

Jucătorul de la U Cluj a vorbit despre revenirea sa la echipa națională, după o pauză de cinci ani. Deși numele său a mai fost menționat la echipa națională și în timpul mandatului lui Edi Iordănescu, nu a fost convocat.

"Mi se pare că nu am lipsit atât de mulți ani. În 2005 am fost prima dată la Mogoșoaia, pe vremea când jucam la U15. Timp de 9-10 ani am fost constant convocat. S-au schimbat multe. Pe mulți jucători i-am prins când au debutat. Acum, mulți dintre ei sunt la o vârstă matură.

Cred că e mai ușor să urmărești naționala decât să fii prins în focurile meciurilor. Toți te critică. Toți știu fotbal. E mai ușor să fii spectator. Am fost de mai multe ori aproape să mă întorc, dar am susținut mereu băieții de la distanță.

Am fost motivat să revin, dar nu a fost un scop neapărat. Sigur, vor mai fi dezamăgiri și lucruri bune, dar este un proces. Naționala este punctul maxim pentru orice jucător. E frumos. Chiar dacă poate nu mai speram, aveam ceva informații că aș putea reveni și am început să sper înainte de EURO. În ultima vreme, însă, parcă nu mai credeam.

Visul meu suprem a fost să ajung la echipa națională. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt aici", a declarat fotbalistul într-un interviu acordat pentru FRF TV.