Panduru intervine în cazul Boloca: "Am un mare semn de întrebare! Îl bagi doar 6 minute? N-are nicio logică"

Boloca a apărut prima dată pe radarul naționalei României în septembrie 2022, când juca în Serie B, la Frosinone. Edi Iordănescu l-a convocat pentru dubla cu Finlanda și Bosnia, însă la primul meci a fost lăsat în afara lotului, iar la al doilea a fot rezervă neutilizată.

Panduru intervine în cazul Boloca

Două luni mai târziu, în noiembrie 2022, Boloca a fost convocat din nou, de această dată pentru amicalele cu Slovenia și Moldova. În primul joc a fost introdus în minutul 84, iar în al doilea a fost din nou rezervă utilizată. În decembrie, mijlocașul a fost chemat de Roberto Mancini într-un stagiu de pregătire al naționalei Italiei, fiind folosit într-un joc-test la Coverciano.

Actualul jucător al lui Sassuolo a anunțat acum public că nu are de gând să mai joace pentru România, considerându-se italian și visând să reprezinte Squadra Azzurra. Basarab Panduru crede că situația mijlocașului a fost gestionată necorespunzător la amicalele cu Slovenia și Moldova, fiind de părere că a existat un conflict din moment ce Boloca a prins doar șase minute la cele două jocuri fără miză.

"N-am înțeles ce s-a întâmplat și nimeni n-a lămurit. A fost chemat la națională la un meci cu Bosnia în care n-a fost folosit absolut deloc. A fost convocat acolo, ai vrut să-l cunoști. Fiind un meci oficial, îl lași deoparte. Am înțeles. După care, amicalele cu Slovenia și Moldova.

La meciul cu Slovenia intră, e folosit aproximativ 6 minute. După care, absolut deloc cu Moldova. Am un mare semn de întrebare că ceva s-a întâmplat acolo. Nu văd nicio rațiune pentru care aduci un jucător pe care să-l bagi 6 minute cu Slovenia și deloc cu Moldova. Nimeni nu a lămurit. Eu cred că s-a întâmplat ceva.

Înseamnă că s-a supărat el dacă nu l-a băgat Edi deloc. Edi cheamă un jucător din Serie B să îl vadă și îl bagă doar 6 minute. N-are nicio logică oricum am da-o. Mă gândesc probabil la un conflict după meciul în care a jucat 6 minute", a spus Basarab Panduru, la Orange Sport.

Daniel Boloca: "Am greșit când am acceptat convocarea la naționala României"

Daniel Boloca, mijlocașul central româno-italian cu 6 minute la naționala lui Edward Iordănescu, a atras atenția selecționerului Luciano Spalletti după startul excelent de sezon din Serie A cu Sassuolo.

Într-un interviu pentru Cronache di Spogliatoio, el a detaliat experiența de la naționala României.

"Primul apel a venit din România: părinții mei s-au născut acolo și au ajuns în Italia fiind cetățeni extracomunitari. Nu m-am gândit niciodată că o echipă națională m-ar putea chema. A fost un sentiment extraordinar pentru părinții mei.

Nu eram sigur, aveam îndoieli. I-am confruntat: "Nu vorbesc limba, acasă folosim mereu italiana și cel mult folosiți câteva cuvinte în română, înțeleg când vorbiți, dar eu m-am născut aici. A fost o ocazie unică și au fost prea fericiți. Așa că am acceptat. Când am ajuns în România, mi-am dat seama de greșeala mea. Nu am înțeles nimic!

Vorbeau atât de repede, încât mă trezeam la prânz sau la cină cu jucători care încercau să mă integreze, iar eu zâmbeam și dădeam din cap ca un prost. Chiar mă chinuiam.

O lună mai târziu, a venit apelul din Italia pentru un stagiu în care antrenorul Roberto Mancini dorea să evalueze niște tineri și jucători din Serie B. Am fost chemat pentru un stagiu. Am fost în culmea fericirii, am acceptat și am înțeles care va fi destinul meu.

Când a fost anunțată convocarea, România m-a sunat pentru a afla care sunt intențiile mele: "Voi fi sincer cu tine. Vă mulțumesc, pentru că m-ați tratat cu rafinament, dar mă simt italian. Mi-ați dat atât de mult, fără să-mi lipsească nimic. Dar eu nu simt asta. A fost un mare moment de familie, dar, din respect pentru tine, trebuie să-ți spun că nu este ceea ce îmi doresc'.

Privind retrospectiv, am greșit când am acceptat acea convocare la naționala României. Eram complet pe picior greșit. Dar nu puteam să știu dinainte. Dacă mergi la echipa națională, trebuie să o faci cu inima. Și oricât de recunoscător aș fi fost, nu a fost cazul'.