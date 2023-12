Oficialul FRF, entuziasmat de declarația jucătorului: "Îmi vine să-l pup pe Ianis Hagi când aud că spune asta!"

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a comentat anunțul programării unui amical cu Columbia pentru "tricolori", posibilitatea ca puternica echipă a Ucraina să se alăture României de la Euro 2024 și declarații optimiste ale lui Ianis Hagi, care a spus că el vrea să termine pe locul 1 în faza grupelor.

"Probabil că columbienii ne-au cerut revanșa după meciurile din '94 și '98"

"Da, e o supriză amicalul cu Columbia. Probabil că ne-au cerut revanșa după meciurile din '94 și '98. I-am bătut atunci, poate acum vor să-și ia revanșa. E un meci bun. Meciurile de pregătire cu Irlanda de Nord și Columbia cred că arată foarte bine pe hârtie, două amicale care îi dau posibilitatea lui Edi să se edifice asupra jucătorilor, în luna martie. Va putea face o formă de echipă. Poate se vor încerca și alți jucători.

"Calificarea Ucrainei nu trebuie să ne sperie"

Dacă s-ar califica Ucraina în grupa noastră, ar fi un meci dificil, cu o echipă foarte bună, dar nu trebuie să ne sperie. Când terminăm pe locul 1 în grupa pe care am avut-o noi, de acum încolo trebuie să avem încredere. Am văzut declarațiile jucătorilor și antrenorilor, prilejuite și de poziția pe care am terminat. Ar fi ridicol să termini pe locul 1 într-o astfel de grupă și să spui că nu speri să te califici în continuare. Sau că nu îți dorești acest lucru. Cred că ar trebui să închidem discuția asta.

Îmi vine să-l pup pe Ianis Hagi când spune că putem termina pe locul 1 în grupa de la Euro 2024. Înseamnă că e încrezător în propriile forțe, în calitățile colegilor și în forța grupului. Știe el ce știe. Nu știu cât va crește cota jucătorilor români după turneul final, pentru că nu sunt agent de jucători, nu sunt președinte de club. E normal să crească, dacă faci un European bun. Aduceți-vă aminte ce transferuri s-au făcut după Italia '90", a declarat oficialul FRF.

Foto - Gabriel Chirea