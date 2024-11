La finalul meciului, Florin Niță, potarul naționalei României, a susținut că jucătorii kosovari au apelat la acest tertip, ştiind că nu mai aveau şanse să câştige.



"Noi am vrut să jucăm, sper să fie o decizie favorabil nouă. Mă bucur că am avut de muncă astăzi, nu am avut de mult timp atâtea mingi. Mă bucur că nu am primit gol. Nu știu ce să zic, nu vreau să vorbesc în numele lor, dar nu este ok ce s-a întâmplat. Am dat dovadă de bărbăție și am vrut să terminăm meciul pe teren.

Niță îi acuză pe kosovari că au vânat un conflict cu fanii



Ne-am încălzit pe teren, sperând că meciul va continua. Din păcate, nu am ce să comentez, nu m-am întâlnit niciodată cu o asemenea situație. Din primul, până în ultimul minut au așteptat o scandare, eu nu am auzit nimic. Nu mă așteptam să iasă. Chiar i-am întrebat ce s-a întâmplat. Eu credeam că a fost după chestia cu Denis Alibec.



Toți ne-am sacrificat, am muncit, mă bucur că am făcut o treabă bună. Le mulțumesc suporterilor din suflet pentru că mi-au scandat numele, dar trebuie să susțină toată echipa, nu doar un jucător.



Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să nu pierdem acest meci. Sperăm să fim atenți pe viitor. Trebuie să aspirăm mai sus și să nu ne mulțumim cu puțin", a spus Florin Niță, la Primasport.