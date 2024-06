Naționala României a obținut accederea la turneul final după o absență de opt ani. Ultima dată când prima reprezentativă a participat la EURO a fost în 2016.

Selecționata lui Edward Iordănescu face parte din Grupa E la Campionatul European din Germania alături de Belgia, Slovacia și Ucraina.

MM Stoica face praf un internațional român: ”Este o mare problemă”

Mihai Stoica, managerul general FCSB, a avut o declarație acidă la adresa lui George Pușcaș, despre care nu crede că va putea ajuta angrenajul lui Iordănescu Jr. la EURO 2024.

”E o mare problemă... că eu am zis că poate am eu ceva cu Puşcaş, dar după am văzut că toţi... Bun, a dat golul care ne a dus la EURO, dar nu joacă la Bari, o echipa slabă din Serie B, erau şanse mari să se ducă în Serie C.

Acum chiar nu te obligă nimeni să joci cu el. Probabil o să joace Draguş şi Alibec. Dacă noi trebuie să stăm în Puşcaş atunci e ok”, a spus Mihai Stoica, potrivit OrangeSport.

Lotul României la EURO 2024

PORTARI: Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 21/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0));

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 17/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 7/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 17/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 20/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 27/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 35/2);

MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 17/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 18/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 37/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 55/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 70/14), Adrian ȘUT (FCSB, 2/0), Darius OLARU (FCSB, 18/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 24/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 21/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 35/5), Florinel COMAN (FCSB, 15/1);

ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 11/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 42/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 2/0).

Programul României la EURO 2024