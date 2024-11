Acum, ”tricolorii” așteaptă verdictul din partea forului european cu privire la meciul cu Kosovo, abandonat de oaspeți cu un minut înainte de final.



Dacă România va avea câștig de cauză și va câștiga meciul cu 3-0 la ”masa verde”, atunci selecționata lui Mircea Lucescu va fi singura din competiție cu punctaj maxim după șase meciuri.



George Pușcaș (28 de ani) a fost absent de la ultima acțiune a echipei naționale din acest an, cu Kosovo și Cipru, deoarece nu a fost convocat de Mircea Lucescu. În locul său a fost preferat Daniel Bîrligea, atacant aflat ”pe val” la FCSB.



MM Stoica: ”Pușcaș nu are ce să caute la echipa națională”



Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a fost dur cu fostul atacant de la Reading, Genoa și Bari. A spus că acesta ”nu are ce să caute” la echipa națională.



„Puşcaş, pentru mine, nu are ce să caute la echipa naţională. Este o opinie. Bine a fost că n-a mai fost. Nu numai pentru că are foarte multe chestii care îi lipsesc. Câteodată se mai întâmplă să îţi cade mingea în cap şi să iasă un rezultat formidabil pentru echipă. Când văd un jucător care are foarte multe lacune, cum este Puşcaş, că vine cu coafurile alea...



Acum am văzut că are o coadă de mă şi sperie. Coafuri de genul ăsta ar trebui să aibă fotbalişti care au spus prea multe în fotbal, nu ăştia care n-au spus nimic”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.



Transferat în această vară de Bodrum, nou-promovată în Superliga Turciei, George Pușcaș se poate lăuda cu 46 de meciuri pentru echipa națională a României, pentru care a și marcat de 11 ori.



În 2019, Inter Milano îl ceda definitiv pe atacantul român la Reading, în Championship, pentru 7,5 milioane de euro.