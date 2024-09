După victoria cu 3-0 din Kosovo, de vineri, Mircea Lucescu spune că este dificil să își recupereze toți jucătorii din punct de vedere fizic, având în vedere că partida cu Lituania vine la doar trei zile distanță. În aceste condiții, sunt așteptate schimbări în primul 11.

Mircea Lucescu, înainte de România - Lituania: "Napoleon a spus că cea mai mare primejdie e momentul victoriei"

"E dificil să te recuperezi imediat. Faptul că se joacă la ora 10 seara înseamnă că jucătorii nu dorm până la 2-3. Au trei ore de somn, avion și acasă. Încerci ziua următoare să-i refaci, să-i recuperezi, să faci un antrenament cu cei care n-au jucat și îți rămâne o singură zi să pregătești jocul. Sunt mult mai importante discuțiile pe care le porți cu jucătorii. Pentru analiză mi-au fost suficiente 10 minute.

I-am felicitat și le-am spus un lucru foarte important. Nu eu am spus, ci Napoloen, că cea mai mare primejdie e momentul victoriei. Ei trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Nu mai există nici echipe mici. Când se intră pe teren sunt 11 contra 11, fiecare cu stilul lui", a spus Mircea Lucescu.

Sold-out la România - Lituania. Mircea Lucescu: "Eu nu mai am emoții"

Chiar dacă Stadionul Steaua se anunță plin la ora jocului cu Lituania, Mircea Lucescu spune că nu mai are emoții. Selecționerul a ținut să laude din nou receptivitatea arătată de jucătorii echipei naționale.

"Eu nu mai am emoții. Mă pot bucura, mă pot manifesta, dar emoții de genul ăsta... pot fi preocupat mai ales de modul în care pregătesc echipa și jucătorii. Vă repet, am șansa să am la dispoziție niște jucători foarte receptivi. E meritul celor care i-au crescut și i-au adus la nivelul ăsta. Cel mai greu lucru de a da jucătorului este educația.

Pentru mine ăsta e punctul principal. Dacă am oameni bine educați, sunt convins că pot face rezultate. Atunci vor fi și disciplinați, vor avea și atitudine pozitivă, vor fi disponibili, vor avea capacitatea să se concentreze. În fotbal, cel mai greu este să te poți concentra pe o perioadă lungă de timp", a mai spus Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu: "Ianis Hagi are un handicap enorm față de ceilalți"

Întrebat dacă ar trebui să ne așteptăm la o titularizare a lui Ianis Hagi contra Lituaniei, Lucescu a explicat că jucătorul trimis la echipa secundă a lui Rangers are "un handicap enorm" față de ceilalți - lipsa meciurilor în picioare la echipa de club.

"Nu vă așteptați la nimic. Nu mă aștept nici eu, deocamdată să văd, încă n-am decis. Trebuie să văd care e situația celorlalți. Sigur, el (n.r - Ianis Hagi) are un handicap enorm față de ceilalți, lipsa minutelor la nivelul competiției, nu la nivelul antrenamentelor. Niciun antrenament nu se aseamănă cu un joc, iar asta e valabil pentru toată lumea, nu numai pentru el.

E important că e aici, că și-a dorit să fie aici și sunt convins că va fi în continuare. Noi trebuie să câștigăm, atât, nu să mă gândesc la unul sau altul dintre jucători", a încheiat Mircea Lucescu.