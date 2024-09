Kosovo - România se joacă vineri, de la ora 21:45 , pe Stadiumi Fadil Vokrri din Priștina, în UEFA Nations League.

Pentru Mircea Lucescu va fi revenirea pe banca tehnică a naționalei României după o pauză de 38 de ani. Selecționerul a fost prezent la conferința de presă de la Priștina alături de căpitanul Nicolae Stanciu.

Mircea Lucescu a insistat să vorbească în limba română înainte de Kosovo - România

Mircea Lucescu a transmis ferm încă de la începutul conferinței de presă că vrea să vorbească în limba română: "La echipele de club am vorbit toate limbile posibile, dar la echipa națională trebuie să vorbim în limba română", a spus selecționerul. "Nu! Eu în românește vorbesc", a reiterat Lucescu pe parcurusl conferinței.

Jurnaliștii kosovari au fost primii care au adresat întrebări pentru Mircea Lucescu și Nicolae Stanciu. Deranjat că întrebările sunt prea lungi, "Il Luce" a intervenit de două ori și i-a grăbit pe reporterii de la Priștina: "Asta nu e întrebare!" și "Întrebarea ta! Întrebarea e prea lungă. Trebuie să mergem să ne antrenăm", a spus Mircea Lucescu.

Ulterior, selecționerul în vârstă de 79 de ani a vorbit despre ceea ce a găsit la echipa națională și a prefațat meciul cu Kosovo. Mircea Lucescu se așteaptă la o atmosferă fairplay la Priștina, în ciuda incidentelor de la meciul disputat pe Arena Națională, în urmă cu un an.

"Să nu uităm că România este echipa care s-a calificat la Campionatul European. Este o echipă care a obținut o performanță acolo ieșind din grupe de pe primul loc, o echipă care a acumulat experiență în această perioadă, motivată, dispusă să facă tot ce e posibil pentru a face un pas înainte pentru o eventuală calificare la Campionatul Mondial.

Suntem aici să jucăm fotbal într-o competiție europeană în care fiecare echipă încearcă să aducă în teren ce e mai bun. Mă aștept la o atmosferă sportivă, indiferent ce unul sau altul dintre suporteri își va permite să facă în acest meci. Meciul se joacă pe teren și mă aștept să nu fie niciun fel de incident. Suntem sportivi, știm să ne apărăm unii pe alții, avem acest ADN de fairplay. Din punctul ăsta de vedere, nu-mi fac niciun fel de grijă. Atmosferă să fie în tribună, atât. Pe teren sunt două echipe care joacă", a declarat Mircea Lucescu.

Nicoale Stanciu: "Drumul nostru către Campionatul Mondial începe de mâine"

Căpitanul Nicolae Stanciu spune că meciul de vineri seară este primul pas către noul obiectiv al României, calificarea la Cupa Mondială din 2026.

"Kosovo are jucători foarte buni, care joacă în campionate puternice. Deja i-am întâlnit de două ori anul trecut. Știm că ne va aștepta un meci greu și nu cred că doar un jucător sau cei pe care i-a numit el (n.r - Rrahmani și Krasniqi) sunt periculoși. Sunt jucători periculoși, trebuie să avem grijă la toată echipa lor. Trebuie să fim pregătiți și să facem un joc bun colectiv pentru a lua cele trei puncte.

Ne gândim la meciul de mâine. Pentru noi va fi un meci ca oricare altul. Suntem conștienți că va fi un meci greu, dar încercăm să lăsăm la o parte ce se vehiculează pe aici, având în vedere ce s-a întâmplat la București. Sunt lucruri pe care nu le putem controla noi, dacă se vor întâmpla. Noi am venit să jucăm fotbal pe teren, să încercăm să câștigăm meciul, iar alte lucruri, dacă se vor întâmpla, nu e treaba noastră. Nici anul trecut nu am avut enorm de mulți fani aici în Kosovo. E o deplasare grea, dar suntem obișnuiți să jucăm pe orice stadioane, cu atmosfere ostile. Mâine vom fi pregătiți.

Am așteptat acest joc foarte mult timp. Mă bucur că a venit. Știți și dumneavoastră că suntem cam același nucleu care a fost și la EURO. Grupul este foarte, foarte bun, relațiile dintre noi sunt extraordinare, ne cunoaștem, iar la fiecare antrenament încercăm să asimilăm cât mai repede ce ne cere Mister și să trecem la următorul nivel. Vrem să fim mult mai bine decât la European sau în calificările pentru EURO.

Ne gândim la Campionatul Mondial, am avut discuții și cu colegii mei pe această temă. Toți am ajuns la aceeași concluzie. Drumul nostru către Campionatul Mondial începe de mâine. Liga Națiunilor nu înseamnă meciuri amicale, ci este o competiție foarte importantă. Este primul pas prin care poți ajunge la un Campionat Mondial sau ai o șansă în plus de a ajunge acolo. O vom trata ca atare. Cu rezultate bune putem fi într-o urnă superioară la tragerea la sorți sau chiar putem juca barajul la anul", a spus Nicolae Stanciu.