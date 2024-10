Dennis Man a deschis scorul în minutul 16, iar Răzvan Marin a transformat în minutul 25 penalty-ul obținut de Valentin Mihăilă. Radu Drăgușin a înscris și el în minutul 36 cu capul, după o centrare perfectă a lui Dennis Man.



Mihai Stoica, impresionat de Nicolae Stanciu



Mihai Stoica a aplaudat prestația lui Nicolae Stanciu din meciul cu Cipru, însă mai presus de orice, oficialul de la FCSB a fost impresionat de atitudinea avută de căpitanul echipei naționale, care s-a bătut cu adversarii săi pentru fiecare minge.

Managerul general de la FCSB crede că, prin atitudinea sa, Nicolae Stanciu reprezintă un exemplu pentru toți colegii săi mai tineri de la echipa națională.

”Cei din Cipru nu ne-au pus probleme, dar se poate întâmplă să se întoarcă, ştiu cum e, câteodată fotbalul îţi dă o palmă când nu eşti serios. Și eu remarc un cap peste toţi ca atitudine pe Stanciu. Stanciu este liderul de care naţională are nevoie! Ţin minte o fază la 3-0 când el a făcut 2 intervenţii la sacrificiu.

Asta e ceva... Faza curge şi el mai face o intercepţie, asta e formidabilă, are 31 de ani, are bani câştigaţi, nu ştiu dacă are vreun român la ora actuală cât are el, iar când eşti tânăr şi îl vezi pe Stanciu să facă asta n-ai cum să nu faci şi tu! Stanciu avea 20 de când a semnat cu Steaua şi nu cred ca a fost un antrenament monitorizat să nu fie în primii doi”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Reacția lui Nicolae Stanciu după succesul din Cipru

"Le-am spus băieților că e prima dată când văd 6000 de români în deplasare. N-am mai văzut așa ceva de când sunt la națională, de 8 ani. Nu s-a văzut că am jucat în deplasare. Ne-au făcut să ne simțim ca acasă. Ne-am câștigat meciul, ne-am îndeplinit primul obiectiv din această lună.

Nu poate comenta nimeni deciziile lui Mister, suntem aici să îi facem viața grea, să fim competitivi în antrenamente. E devreme să vorbim de calificări, mai avem 3 meciuri, apoi sunt trageri la sorți. Știm și noi că ultimul Mondial a fost în '98, știți și voi cât de greu este.

Suntem încrezători, dar am rămas la fel de umili, chiar dacă am făcut o performanță uriașă în vară. Știm că e loc de îmbunătățiri. Încercăm să ne ridicăm nivelul și mai mult. Gândul nostru e la Mondial.



Știm că va fi greu, acum suntem în mare proporție în urna a doua pentru tragere, vom vedea în decembrie în ce grupă vom fi. Dar noi vom fi doar cu gândul la calificarea la Mondial.

Suntem 25 de jucători convocați la echipa națională, care ne-am crescut nivelul, ne antrenăm foarte bine și vrem să-i facem viața grea domnului Lucescu, să-i fie greu să aleagă", a spus căpitanul României.