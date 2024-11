UEFA a dictat victorie la masa verde pentru România după abandonul naționalei din Kosovo, însă și FRF a fost pedepsită: amenzi în valoare totală de 128.000 de euro și un meci fără spectatori.

Florin Prunea: "România va juca fără spectatori primul meci din preliminariile CM 2026"



Inițial, FRF spera ca respectivul meci fără spectatori al României să fie tot unul din Liga Națiunilor, în următoarea ediție, însă Florin Prunea, delegat UEFA, susține că sancțiunea se va aplica la primul meci de acasă din preliminariile CM 2026, care ar urma să se dispute în martie.



Pentru moment, România nu își cunoaște nici adversarele, nici ordinea meciurilor din preliminariile CM 2026. Ele vor fi stabilite după tragerea la sorți programată pe 13 decembrie, la Zurich.



"Am citit în ultimele zile și am văzut cum o să fie cu suspendarea noastră. Am zis să încerc să văd cum e. Mă refer la decizia UEFA după meciul cu Kosovo, care nu e numai pentru scandarea 'Afară cu ungurii din țară'.



Suspendarea se face în mod normal la următorul meci oficial. Mâine e tragerea la sorți pentru sferturile de finală din Nations League. Noi nu participăm la tragere pentru că am câștigat grupa. Dacă jucam primul meci oficial acasă, era sfertul de finală din Nations. Următorul meci este cel din preliminarii, iar acela va fi meciul pe care îl vom juca fără spectatori.



Eu am vorbit cu cineva. Nu ascund faptul că am vorbit cu cineva și așa mi-a spus și mie. Da, cu cineva care se pricepe am vorbit", a spus Florin Prunea, la Digisport.

Suspendarea României, cauzată de scandările împotriva Ungariei



Deși a câștigat la masa verde duelul cu Kosovo, FRF va avea de plătit amenzi în valoare de 128.000 de euro. În plus, naționala României va juca fără suporteri următorul meci în care va fi gazdă.

Lista sancțiunilor dictate de UEFA împotriva FRF arată astfel:



amendă de 50.000 de euro și dispunerea închiderii stadionului pentru următorul meci în care România va fi gazda din cauza comportamentului rasist și/sau discriminatoriu al suporterilor săi (referire la scandările xenofobe împotriva Ungariei)

amendă de 30.000 de euro pentru transmiterea unor mesaje provocatoare cu tentă politică nepotrivite unui eveniment sportiv

amendă de 9.000 de euro pentru aruncarea de obiecte

amendă de 4.500 de euro pentru aprinderea de materiale pirotehnice

amendă de 8.000 de euro pentru folosirea unui laser din tribune

amendă de 12.500 de euro pentru tulburarea imnurilor naționale

amendă de 14.000 de euro pentru blocarea căilor de acces

avertisment pentru conduita necorespunzătoare a echipei sale

România nu va putea fi în grupă cu Kosovo, Bulgaria, Scoția, Slovenia sau Irlanda