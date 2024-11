România – Kosovo a trecut, ecourile meciului se „aud“, în continuare. Pentru că, la patru zile după ce partida de pe Arena Națională a fost suspendată la scorul de 0-0, subiectul e încă „fierbinte“. Atât pentru noi, cât și pentru ei.

S-a ajuns aici și pentru că rezultatul partidei urmează să fie stabilit de UEFA, la „masa verde“. În această privință însă, verdictul e unul inevitabil, după cum sport.ro a explicat aici, oferind un precedent care nu lasă loc de interpretări.

Până să avem anunțul oficial de la UEFA, merită să aflăm și perspectiva kosovarilor în privința scandalurilor care au marcat ultimele meciuri România – Kosovo. Tocmai de aceea, Pro TV și sport.ro au luat legătura cu Azdren Llullaku (36 de ani). Atacantul legitimat acum la Gloria Bistrița, în liga a 3-a, a sosit în România, în 2012, semnând cu Gaz Metan Mediaș. Vârful născut la Istog, un oraș din vestul Kosovo, a lăsat o impresie foarte bună în fotbalul nostru. Și a evoluat, cu succes, la Poli Iași, Astra Giurgiu, Concordia Chiajna și Ceahlăul Piatra Neamț. În total, Llullaku are peste 60 de goluri marcate în fotbalul românesc și acum, la final de carieră, s-a mutat la Bistrița.

Chiar dacă se simte foarte bine în România, vârful kosovar a fost mâhnit, după ce a văzut imaginile de vineri de pe Arena Națională.

„Nu e OK ce s-a întâmplat, e cam nasol... Eu rămân la punctul meu de vedere: e păcat că niște oameni din peluză să strice o atmosferă așa faină, cum a fost la meciul de vineri. Eu sunt convins că cei de la Kosovo vor un singur lucru: să fie respectată țara noastră! Ceea ce îmi doresc și eu, bineînțeles. Pentru că s-a vârsat sânge pentru țara asta și cerem doar respect. Nu mai vrem să vedem ce s-a întâmplat la ultimele două meciuri cu România. Oamenii trebuie să înțeleagă că, așa cum nu e normal ca românii să fie înjurați în Kosovo, nici ce s-a întâmplat aici, pe Arena Națională, n-a fost OK. Să strigi <<Serbia, Serbia>> e ca și cum ne-ai înjura de familie pe noi, cei din Kosovo. OK! Suporterul de fotbal are voie să strige orice, dar când intri în chestiuni mai delicate, atunci nu mai e OK“, a spus fotbalistul de 36 de ani

Întrebat dacă fotbaliștii kosovari au ieșit de pe teren, la scorul de 0-0, în speranța de a câștiga partida la „masa verde“, Llullaku a respins această variantă.

„Dacă a fost ceva premeditat din partea jucătorilor kosovari? Eu zic că nu. Dar, în mod clar, au stabilit dinaintea meciului că vor ieși de pe teren, la primele scandări gen „Serbia, Serbia“. Dar asta indiferent de rezultat! Jucătorii noștri n-au ieșit de pe teren, ca să câștige punctele la masa verde sau ceva de genul asta“, a aduăgat Azdren.

Acesta a ținut să explice de ce scandări precum „Serbia, Serbia“ îi scot din sărite pe kosovari: „Pentru jucătorii noștri e o chestiune foarte dureroasă, când sunt scandări cu Serbia. Pentru că am trăit o perioadă cruntă, când a fost războiul. Practic, astfel de scandări amintesc de acele vremuri groaznice și normal că e ceva dureros pentru noi“.