Cele două echipe și-au dat vineri seară întâlnire la Priștina, pe ”Stadiumi Fadil Vokrri”, în prima rundă din Grupa 2 a Ligii C din Nations League.

Ilie Dumitrescu a urmărit primele 45 de minute din Kosovo - România și a dat verdictul

Ilie Dumitrescu a mărturisit că i s-a părut, văzând prima parte din Kosovo - România, o echipă tricoloră inteligentă, cu acțiuni periculoase pe spațiul porții adverse.

Mai mult, fostul internațional român a analizat și ocazia monumentală irostiă de elevii lui Mirce Lucescu înainte de pauză, când Dennis Man i-a pasat lui Valentin Mihăilă, iar fotbalistul a zguduit bara din interiorul careului.

”A fost un contraatac dus în doi jucători. Man a cerut bine mingea în profunzime. A fost susținut de Mihăilă. Dacă lovea cu puțin mai mult interior nu avea șansă portarul. Foarte activ. Își dorește mult.

Mi s-a părut o echipă matură a noastră. Am acoperit bine zonele. Marius Marin, foarte bine în fața apărării. Mi s-a părut că am făcut un joc inteligent, pragmatic, și am pus probleme.

Man, într-adevăr, are o formă foarte bună. Mi s-au părut asocieri foarte bune ale atacanților”, a spus Ilie Dumitrescu la Fotbal Club.

Echipele de start

Kosovo: Muric - Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Paqarada - Zhegrova, Berisha, Rexhbecaj, Rashica - Muriqi, Asslani

Rezerve: Bekaj, Avdyjli, Hadergjonaj, Krasniqi, Dellova, Muslija, Albion Rrahmani, Ermal Krasniqi, Emerllahu, Sahiti, Rrudhani, Selmani

Antrenor: Franco Foda

România: Niță - Rațiu, Burcă, Drăgușin, Bancu - M. Marin - Man, R. Marin, Stanciu, Mihăilă - Drăguș

Rezerve: Târnovanu, L. Popescu - Manea, Ghiță, Alibec, Artean, G. Pușcaș, I. Hagi, Fl. Coman, D. Olaru, Al. Mitriță, D. Sorescu

Selecționer: Mircea Lucescu